پخش برترین مستندهای جهان از تلویزیون ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تأمين برنامه شبكه يك سيما پس از شناسایی و سفارش خرید برترین مستندهای جشنواره‌های مطرح جهان، موفق به تهیه طیف متنوعی از مستندها با موضوعات حیات وحش و غیر آن شامل موضوعات اجتماعی، سیاسی، ورزشی و علمی شده و "مستند برتر" را با نمایش و کارشناسی ژانر مستندهای غیر حیات وحش تهیه کرده است.



عمده مستندهای این مجموعه محصول سال‌های 2011 و 2012 است که سعی دارد با ایجاد فضایی تأمل برنگیز برای مخاطبان، پاسخگوی ذائقه‌های گوناگون دوستداران مستندها باشد.



"مستند برتر" از دوشنبه دوم اردیبهشت ساعت 23:15 با اجرای سعید مستغاثی با معرفی و نمایش مستند "سام سارا" پخش می‌شود و درنظر دارد در برنامه‌های آتی از حضور کارشناسانی از حوزه‌های مربوط به موضوع هر مستند در برنامه بهره گیرد.



این برنامه به تهیه‌کنندگی محمدمهدی فرودگاهی در تأمین برنامه شبکه یک تهیه شده و دوشنبه شب‌ها ساعت 23:15 از این شبکه پخش می‌شود.