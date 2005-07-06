زمان برگزاري جلسات هماهنگي ليگ بسكتبال تغيير كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" به دليل درپيش بودن چند روزتعطيلي مستمروممتد ازآنجا كه احتمال داشت برخي ازنمايندگان باشگاهها درجلسات ليگ نتوانند حضور بهم رسانند، فدراسيون بسكتبال تاريخ برگزاري جلسات را تغيير داد.

شايان ذكر است كه اهميت اين جلسات از آن جهت است كه در مورد نحوه برگزاري مسابقات در سال جاري و نيز چگونگي استفاده و استخدام بازيكنان خارجي، در اين جلسات بين نمايندگان باشگاهها و دست اندركاران فدراسيون بسكتبال، بحث و تبادل نظر شده و تصميم نهايي گرفته خواهد شد. بنابراين لازم است تا تمامي نمايندگان باشگاهها در اين جلسات حضور داشته باشند.