تحصیل هشت هزار دانشجو در دانشگاه آزاد شهرکرد/ احداث بیمارستان در دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین سعیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هشت هزار و 500 نفر دانشجو در داشنگاه آزاد شهرکرد مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: این تعداد دانشجو در مقاطع کارشناسی و کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و تخصصی مشغول به تحصیل هستند.



سعیدی با اشاره بر اینکه در دانشگاه آزاد شهرکرد60 رشته تحصیلی وجود دارد، بیان داشت: 21 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، 20 رشته در کارشناسی پیوسته ، 17 رشته در کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، یک رشته در دکتری حرفه ای و یک رشته در دکتری تخصصی وجود دارد .



وی بیان داشت: تعداد 226 نفر هیئت علمی به صورت تمام وقت و نیمه وقت در این دانشگاه کار تدریس را انجام می دهند.



ورود رشته های پزشکی به دانشگاه آزاد شهرکرد

رئیس دانشگاه آزاد شهرکرد با اشاره بر اینکه از عمده فعالیت های دانشگاه آزاد شهرکرد ورود رشته های پزشکی و پیرا پزشکی به رشته های تحصیلی این دانشگاه است ، عنوان کرد: در راستای وجود رشته های پزشکی در این دانشگاه بیمارستان آموزشی و درمانی دانشگاه آزاد احداث خواهد شد.

یاسین سعیدی با بیان اینکه مولفه ایجاد رشته های پزشکی و پیرا پزشکی تاسیس بیمارستان است، اذعان داشت: زمینی به مساحت ده هکتار برای برای ساخت بیمارستان اموزشی و درمانی این داشنگاه در شما دانشگاه واگذار شده است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان دارای 64 تختخواب است، بیان داشت: برای ساخت و احداث بیمارستان 20 میلیارد تومان و برای تجهیز این بیمارستان به 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سعیدی عنوان کرد: این پروژه جز پروژه های ملی استان است و یکی از پروژه های عمرانی مهم این دانشگاه در سال های اخیر خواهد بود.

وی بیان داشت: در طی سال های آینده کار اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.

یاسین صعیدی با بیان اینکه در سال جاری در حوزه پژوهش 280 طرح در حال خاتمه و 84 طرح خاتمه یافته انجام شده است، بیان داشت: 600 مقاله از هیئت علمی داشنگاه آزاد شهرکرد در مجله IsIچاپ شده است.

وی بیان داشت: در سال گذشته 30 اختراع ثبت شده دانشجویان تولید و تجاری سازی شده است.