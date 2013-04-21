2500 معتاد در هرمزگان دستگیر شدند/ تشدید برخورد با اراذل و اوباش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید احمد خدایی در این رابطه اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مقابله با مواد مخدر و مقابله با خرده فروشان و توزیع کنندگان موادمخدر، در سال گذشته 640 مرحله طرح پاکسازی را در نقاط آلوده استان اجراء کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح ها هزار و 237 نفر خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر و 2 هزار و 570 نفر معتاد بلامکان دستگیر و جمعا 510 کیلو و 698 گرم انواع مواد مخدر کشف و 927 نقطه آلوده به توزیع و فروش مواد مخدر نیز پاکسازی شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان با اشاره به استمرار اجرای طرحهای پاکسازی در سایر نقاط استان، خاطرنشان کرد: طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر از ابتدای سال جاری هم با جدیت و قاطعیت اجرا و با مجرمان و متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

تشدید طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در هرمزگان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان از تشدید طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و جمع آوری توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر خبر داد.

خدایی در این رابطه اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و به منظور پیشگیری و کاهش جرایم و تخلفات در محلات، طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را در سطح شهر بندرعباس اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح تعدادی از محلات بندرعباس از حیث وجود خرده فروشان پاکسازی و در بازرسی از منازل توزیع کنندگان نیز مقادیری مواد مخدر از نوع حشیش، تریاک و غیره که جهت فروش آماده و بسته بندی شده بود، تعدادی وسایل و آلات استعمال مواد مخدر و مبلغ یک میلیون و 117 هزار تومان وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر کشف و ضبط گردید.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان خاطرنشان کرد: در این رابطه 3 نفر از عوامل و عناصر تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و به همراه مواد مخدر مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.