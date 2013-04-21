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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۰۰

جراحی های پلاستیک دانش آموزان شین آبادی از سوم اردیبهشت ماه آغاز می شود

جراحی های پلاستیک دانش آموزان شین آبادی از سوم اردیبهشت ماه آغاز می شود

عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده پیرانشهر از آغاز جراحی های پلاستیک و زیبایی روی دانش آموزان مدرسه شین آباد پیرانشهر خبر داد.

رسول خضری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: تیم پزشکی اعزامی به پیرانشهر از امروز معاینات لازم روی صورت دانش آموزان را انجام داده و پس از بررسی های لازم، طی دو یا سه روز آینده عمل های جراحی پلاستیک و زیبایی روی صورت دانش آموزان آغاز می شود.

وی افزود: عمل های جراحی زیبایی تنها با یک بار جراحی جواب نمی دهد باید به تدریج کارهای ترمیمی روی صورت دانش آموزان انجام شود.

به گفته خضری، دانش آموزانی که درصد سوختگی صورت و دست هایشان بیشتر است، در اولویت عمل های جراحی قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر تعدادی از دانش آموزان مدرسه انقلاب اسلامی شین آباد از توابع پیرانشهر 15 آذر ماه سال گذشته دچار سانحه سوختگی به دلیل استفاده از بخاری غیراستاندارد شدند که درصد سوختگی 12 دانش آموز بسیار زیاد بود و به گفته تیم پزشکی روند درمان آنها زمان بر است و عمل های جراحی باید به تدریج روی صورت دانش اموزان انجام گیرد.

کد مطلب 2037517

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