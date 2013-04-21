75 مسجد نيمه كاره در سمنان وجود دارد/ ضرورت تعريف استراتژي براي تکمیل مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا خسروي بعد از ظهر یک شنبه در ديدار با رئيس حوزه علميه خواهران استان سمنان با تاکید بر اینکه حوزه علميه بايد يك استراتژي مناسبی جهت ساخت و ساز و تكميل مساجد نيمه كاره تعريف كند، گفت: این برنامه باید در اختيار متوليان امر قرار گیرد.

وي ضمن یادآوری سخن حضرت امام خميني (ره) که فرمودند "انقلاب ما انقلاب فرهنگي بود"، خاطر نشان كرد: احداث و تكميل و نگهداري مساجد نيز يك كار فرهنگي است و اگر در فرهنگ مشكل داشته باشيم ضربه آن را بعدها خواهیم خورد.

رئيس حوزه علميه خواهران استان سمنان نيز در این دیدار با بيان اينكه یک هزار و 350 طلبه در حوزه هاي علميه خواهران استان سمنان مشغول به تحصيل دوره هاي حوزوي هستند، افزود: تعداد 400 طلبه خواهر نيز در سالجاري جذب خواهند شد.

حجت الاسلام صابريان با بیان اینکه 10 واحد حوزه علميه براي خواهران در سطح استان سمنان داير است، خواستار حمايت مجمع نمايندگان استان سمنان از بودجه هاي حوزه علميه در مجلس شد و افزود: بايد يك بودجه مناسبي براي تاسيس مركز آموزش عالي حوزوي استان در نظر گرفته شود.

بنا بر این گزارش: در اين جلسه مشكلات مصوبات كميسيون فرهنگي مجلس در خصوص حوزه هاي علميه استان سمنان نيز بررسي شد.