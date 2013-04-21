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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۴۸

حاجي زادگان:

قول ميزباني رقابت هاي بزرگتر را از نماينده فوتبال آسيا مي گيريم/ مشهد قطب ورزشي در منطقه

قول ميزباني رقابت هاي بزرگتر را از نماينده فوتبال آسيا مي گيريم/ مشهد قطب ورزشي در منطقه

مشهد - خبرگزاري مهر: معاون پشتیبانی ستاد برگزاری مسابقات قهرمانی نونهالان آسیا با بيان اينكه قول ميزباني در مسابقات بزرگتر را از نماينده آسيا مي گيرم گفت: توانایی مشهد فراتر از این مسابقات است و اين شهر مي تواند قطب ورزشي در منطقه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی‌زادگان عصر يكشنبه با اشاره به وجود حرم مقدس امام رضا(ع) و دارا بودن امکانات فراوان میزبانی در شهر مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با یک برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تمام ظرفیت‌های استان می‌توان مشهد را به یک قطب بزرگ ورزشی در منطقه تبدیل کرد.

 معاون پشتیبانی ستاد برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی نونهالان آسیا تاكيد كرد: با توجه به پتانسیل بالای مشهد در زیرساخت‌ها، توانایی مشهد فراتر از این مسابقات است.

وی افزود: اگر نگاه و دید وسیع‌تری داشته باشیم، این بازی‌ها نه تنها بر فوتبال بلکه بر ورزش استان تاثیر مستقیم دارد و با توجه به اینکه چنین برنامه‌هایی در استان سابقه نداشته می‌تواند یک نقطه آغاز پیشرفت برای خراسان رضوی باشد.

حاجی زادگان با اشاره به این موضوع که بعد از مدتی نگاه‌ها دوباره معطوف مشهد و فوتبال مشهد شد، افزود: در موقعیت کنونی که فوتبال استان دوران خوبی ندارد، برگزاری این مسابقات می‌تواند روزنه امیدی برای فوتبال استان باشد.

وي افزود:  به طور کلی انتخاب مشهد برای برگزاری این مسابقات امتیاز بزرگی محسوب می‌شود و این نشانگر این است چنین پتانسیلی در مشهد وجود دارد.

وی ضمن مطرح کردن اینکه تمام مسائل این دوره از مسابقات باید استانداردهای جهانی را دارا باشد، یادآور شد: کوچکترین کمبودها از طرف نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازدیدها از مکان‌ها و قسمت‌های مختلف مشخص و رسیدگی می‌شود.

وي يادآور شد:  تمام سعی خود را می‌کنیم که قول میزبانی رقابت‌های بزرگتر و مهم‌تر منطقه را از نماینده کنفدراسیون بگیریم.

 

 

کد مطلب 2037523

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