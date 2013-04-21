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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۳۴

اخبار مصر/

استعفای وزیر دادگستری/کشف شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی

استعفای وزیر دادگستری/کشف شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی

استعفای وزیر دادگستری و کشف یک شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی از مهمترین اخبار مصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، علاء الحدیدی سخنگوی دولت مصر گفت: احمد مکی وزیر دادگستری صبح امروز استعفا کرده است اما تا هنگامی که وزیر جدید در راستای ترمیم کابینه اعلام شود به وظایف خود ادامه خواهد داد.

این در حالی است که پایگاه الیوم السابع علت استعفای احمد مکی را تظاهرات اخوان المسلمین علیه قضات و توهین به آنها و تلاش مسئولان برای صدور قانون قوه قضاییه بدون مشورت با قضات توصیف کرده است.

از سوی دیگر سمیح بشادی رئیس امنیتی شمال سیناء از دستگیری یک شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی در این منطقه خبر داد.

وی افزود: پرونده به دستگاه امنیت ملی مصر واگذار شده است و این شبکه شامل دو مصری و دو فلسطینی است.

بشادی بیان کرد: پس از دستگیری سر دسته باند وی به اسامی دیگر همکاران خود اعتراف کرد.

کد مطلب 2037525

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