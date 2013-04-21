شورای هماهنگی جشن های عید رضوی در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی در نخستین جلسه شورای هماهنگی بزرگداشت جشن‌های عید رضوی در مازندران اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) از سال گذشته مسئولیت سازماندهی و تقویت جشن‌های مردمی رضوی به دبیرخانه ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور واگذار شد که از اینرو دبیرخانه کانون های مساجد مازندران به منظور استفاده از ظرفیت ارزشمند نهادهای مردمی اقدام به تشکیل شورای هماهنگی جشن‌های عید رضوی کرد.



وی بیان داشت: اول تا یازدهم ذی القعده مشتمل بر اول ذی القعده ولادت حضرت فاطمه معصومه، ششم ذی القعده روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ علیه السلام و یازدهم ذی القعده سالروز ولادت امام رضا (ع) که به نام دهه کرامت نامگذاری شده است.



فوقی گفت: برای بزرگداشت هر چه شایسته‌تر این ایام از اول ذی‌القعده تا یازدهم ذی‌القعده برنامه‌های متنوعی از سوی اعضای شورا پیش‌بینی و تلاش شده از ظرفیت‌های دستگاه‌ها بر اساس بزرگداشت این ایام و نقش‌آفرینی مردم ولایت‌مدار استفاده شود.



راه تعالی و پیشرفت جامعه از دالان علم و دانش می گذرد

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: مدرسه سازی اقدام ارزشمندی بوده كه زیرساخت های فكری و دانشی فرزندان ایران اسلامی را مستعد پرورش و تعالی می سازد و از این رو افتخار بزرگ شهرستان بابل این است كه خاستگاه انسان های ارزشمند و دوراندیش است.

حسین نیازآذری افزود: واقفان نیك اندیش و خیران مدرسه ساز افتخار شهر هستند كه رفاه خویش را در آسایش دیگران می بینند.

وی با بیان اینكه راه تعالی و پیشرفت جامعه از دالان علم و دانش می گذرد،بیان داشت: انسان فرهیخته با درك عمیق از تحولات بشری، فراهم كردن زیر ساخت های علمی را راه تعالی بشریت می دانند.

واگذاری تصمیم گیری های رفع مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی به مسئولان استانی



رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن وکشاورزی مازندران، برطرف نشدن مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی در استانها را ناشی از اختیار نداشتن مدیران و بانک های استان برای تصمیم گیریهای نهایی دانست.



غلامرضا عشریه در همایش تبیین راهبردهای حماسه سیاسی و اقتصادی باحضور فعالان اقتصادی مازندران در آمل گفت: مشکلات اقتصادی برخی واحدهای تاثیرگذار تولیدی در مازندران متاسفانه در اختیارات وتصمیم گیریهای مدیران استانی نیست و در مورد هر واحد ومشلات خاص آنها باید منتظر بخشنامه ها وابلاغ های کشوری بود.



وی افزود: اساس توسعه اقتصادی و اقتصاد کشور بر مبنای تولید است و این امر نیز مستلزم برطرف شدن مشکلات نقدینگی و فروش این واحدها است.



تعریف پارک موزه دفاع مقدس مازندران در هشت عرصه فرهنگی

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران گفت: پارک موزه دفاع مقدس استان دارای ویژگی های خاص و نیز در هشت عرصه فرهنگی تعریف شده است.



منصور علی زارعی، ورود به سایت مازندران در یک نگاه، مناطق روستایی و طبیعی مازندران، ورود به جنگ (راه آهن اندیمشک هفت تپه)، کناره اروندرود، و گشتی در شهر فاو را به ترتیب از عرصه های اول تا هشتم پارک موزه دفاع مقدس مازندران معرفی کرد.



وی به تشریح این عرصه های فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: در عرصه اول مفصل ارتباطی با مجموعه خارجی موزه، محل پارکینگ، محل مراقبت ورودی و خروجی، محل شناساندن موزه به صورت کلی و دسترسی به امکانات رفاهی و فرهنگی، پذیرش مهمانان توسط راهنمایان و راویان، بخش اداری و پشتیبانی تعریف شده و نیز بازدید کنندگان با ورود به این عرصه و تونل زمان با گذشته تاریخ پرافتخار مازندران آشنا می شوند.