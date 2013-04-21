به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برگزاری جشن‌های گرامیداشت هفته زن استان قم با حضور اعضای شورای زنان استان و استاندار قم بعد از ظهر یکشنبه در محل استانداری قم برگزار شد.

معاون امور بانوان استاندار قم در این مراسم گفت: از جمله اقدامات شورای بانوان استان قم در سال گذشته می‌توان به اقدامات انجام گرفته در زمینه بهداشت، سلامت، کارآفرینی و بنیادهای تعاونی برای پیشبرد اهداف این شورا اشاره کرد.

معصومه ظهیری ادامه داد: برگزاری نمایشگاه های متعدد در ایام مختلف سال، برنامه های انجام گرفته در ستاد تسهیلات خدمات نوروزی در مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر و برنامه های آموزشی مهارت های زندگی از دیگر اقدامات انجام گرفته شورای بانوان استان قم در سال گذشته بود.

وی افزود: در سال جاری سه برنامه گسترده در سالن های بزرگ شهر قم در دست برگزاری داریم که از جمله آنها می‌توان به برنامه تجلیل از بانوان استان در هفته زن تحت عنوان " جشن میلاد کوثر" اشاره کرد.

معاون امور بانوان استاندار قم تأکید کرد: برنامه دیگر برگزاری یک جشن شاد برای جوانان در سالن ورزشگاه حیدریان قم و همچنین برگزاری آیین گل باران در صحن نجمه خاتون حرم حضرت معصومه (س) برای مردم و همچنین زائران است.

وی اظهار داشت: رونمایی از چند طرح فرهنگی و توجه به تحقق و تحلیل شعار حماسه سیاسی و وحماسه اقتصادی در سال 92 از دیگر برنامه های این هفته و همچنین سال جاری است.

برگزاری یادواره شهیده‌های استان قم

در ادامه این مراسم معاون فرماندهی جامعه بسیج زنان قم نیز گفت: از جمله مهمترین برنامه های جامعه بسیج زنان قم برگزاری یادواره شهیده های استان قم در طول سال گذشته است.

بشیریان ادامه داد: هدف از برگزاری این یادواره زنده نگه داشتن یاد و خاطرات 128 شهید استان قم و همچنین الگوسازی از زندگی این افراد است.

وی تاکید کرد: از جمله اقدامات برای این یادواره دیدار از 70 خانواده شهید، تهیه ویژه نامه از شهدای زن، تدوین کتاب چادر خاکی، نشست‌های خبری و علمی، طراحی تندیس‌های یادواره و برگزاری همایش‌های متعدد در جهت اهداف پیش بینی شده یاد کرد.