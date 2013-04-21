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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۵۶

همزمان با چهارمین سفر استانی هیئت دولت؛

2 پروژه صنعتی در دزفول افتتاح شد

2 پروژه صنعتی در دزفول افتتاح شد

دزفول- خبرگزاری مهر: همزمان با چهارمین سفر استانی هیئت دولت به استان خوزستان، دو پروژه صنعتی در شهرستان دزفول افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو پروژه صنعتی ظهر یکشنبه با حضور وزیر صنعت و تجارت در شهرستان دزفول به بهره برداری رسید.

کارخانه بزرگ کربن بلک از جمله این پروژه ها است ، این کارخانه که یکی از بزرگترین کارخانجات تولید دوده خام صنعتی در خاورمیانه است، با ظرفیت دو هزار تن مورد بهره برداری قرار گرفت.

ایجاد یکصد فرصت شغلی به طور مستقیم و 700 فرصت دیگر به صورت غیر مستقیم و همچنین رونق اقتصادی استان خوزستان به ویژه شهرهای شمالی از مزایای راه اندازی این کارخانه است.

پروژه دیگر بهره برداری شده سیلوی نگهداری غلات و با ظرفیت 40 هزار تن است.این سيلو از نوع فلزی است که به 6 كندو مجهز شده است.

سیلوی نگهداری غلات شهرستان دزفول با اعتبار يك ميليارد و 500 ميليون تومان ساخته شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر دو روزه خود به خوزستان شرکت در نشست کارگروه توسعه معدن با حضور رئیس جمهوری ، شرکت در جلسه شورای اداری کلانشهر اهواز و افتتاح شرکت شیمی تکس آریا تولیدکننده "اتیل کتون" با ظرفیت پنج هزار تن در ماهشهر را در برنامه خود دارد.

کد مطلب 2037535

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