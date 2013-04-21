فاز اول بيمارستان قلب فرشچيان همدان تيرماه امسال بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي طاهري بعدازظهر یکشنبه درحاشيه بازديد استاندار و مسئولان دانشگاه علوم پزشكي همدان از پروژ هاي مهر ماندگار در جمع اصحاب رسانه عنوان كرد: در سال گذشته مبلغ سه ميليارد و500 ميليون تومان به پروژه بيمارستان قلب فرشچيان تخصيص يافت كه در سال جاري نيز شش ميليارد و800 ميليون تومان ديگر نيز تخصيص يافته است.

وي ادامه داد: درحالي كه درسال گذشته و قبل از نوسانات ارزي مبلغ 18 ميليارد تومان براي پايان يافتن پروژه نياز بود اين مبلغ هم اكنون به 24 ميليارد تومان رسيده است.

طاهري گفت: اين بيمارستان220 تختخوابي بوده و مجهز به 10تخت در بخش ICU، 30 تخت در بخش CCU و 100 تخت معمولي در بخش بوده و به آزمايشگاه و ساير امور درماني ويژه قلب مجهز است.

نيمي از تجهيزات بيمارستان فرشچیان از بيمارستان اكباتان همدان منتقل خواهد شد

وي ادامه داد: نيمي از تجهيزات اين بيمارستان از بيمارستان اكباتان منتقل خواهد شد و بيمارستان قلب اكباتان در مجموع در بيمارستان قلب فرشچيان متمركز مي شود.

وي اضافه كرد: فاز اول اين بيمارستان كه شامل 120 تختخواب است به زودي افتتاح مي شود و مابقي نيز در صورت تامين اعتبار تكميل مي شود.

پيشرفت 76 درصدي ساخت خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشكي

وي در ادامه با اشاره به پيشرفت 76 درصدي ساخت خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشكي همدان ادامه داد: تا كنون يك ميليارد و400 ميليون تومان در اين پروژه هزينه شده كه تا پابيان تيرماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي همدان نيز از پيشرفت 76 درصدي ساخت دانشگاه داروسازي خبر داد.

صفر شمس با اشاره به اينكه از سال 89 تا 91 بيش از پنج ميليارد براي ساخت اين پروژه هزينه شده است، گفت: در بودجه 92 نيز يك ميليارد و 300 ميليون تومان هزينه شده است.

وي با تاكيد براينكه پنج ميليارد ديگر براي به پايان رسيدن ساخت دانشكده نياز است، بيان كرد: هم اكنون پذيراي 90 دانشجوي داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي همدان هستيم.

وي در خصوص پيشرفت فيزيكي ساخت مجتمع آمفي تئاتر دانشگاه نيز گفت: اين ساختمان نيز 97 درصد پيشرفت فيزيكي دارد .

وي اضافه كرد: سالن آمفي تئاتر دانشگاه علوم پزشكي با مساحت سه هزار متر مربعي داراي 775 صندلي است كه تاكنون براي ساخت آن چهار ميليارد تومان هزينه شده و نياز مند 500 ميليون تومان ديگر براي اتمام آن هستيم.

نكته جالب توجه در آخرين مكان بازديد استاندار هیئت همراه كه ساختمان آمفي تئاتر دانشگاه بود اين بود كه استاندار درسالن بالايي اين مجموعه نسبت به ارتفاع بلند طبقه دوم سالن انتقاد كرد و آن را غيركارشناسي خواند چرا كه امكان اینکه صندلي هاي نصب شده ديدي به سن نداشته باشند، وجود دارد.

استاندار همدان در اين مكان از مسئول فني دانشگاه درخواست كرد نقشه نصب صندلي ها مورد بازبيني قرار گيرد.