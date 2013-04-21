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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۱۹

با معرفی نفرات برتر؛

عکاس مهر رتبه اول جشنواره "خلخال در آئینه رسانه" شد

عکاس مهر رتبه اول جشنواره "خلخال در آئینه رسانه" شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: وحید اسداللهی مقدم عکاس خبرگزاری مهر در استان اردبیل رتبه اول بخش عکس اولین دوره جشنواره "خلخال در آئینه رسانه" را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که عصر یکشنبه در شهرستان خلخال برگزار شد، از عکاس خبرگزاری مهر به دلیل کسب رتبه اول بخش عکس تجلیل شد.

این جشنواره در چهار بخش خبر، گزارش، مقاله و عکس و با حضور 46 اثر از خبرنگاران و عکاسان استان اردبیل برگزار شد. از بین این آثار نیز 18 اثر در بخش خبر، 11 اثر در بخش گزارش، چهار اثر در بخش مقاله و چهار اثر در بخش عکس داوری شد.

در پایان این مراسم هیئت داوران برگزیدگان سایر بخش ها را نیز معرفی کرد، براین اساس در بخش گزارش مسعود وسیله خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی رتبه اول را کسب کرد، علیرضا حسین‌نژاد سرپرست روزنامه جوان و حسن فاخری خبرنگار روزنامه امید اردبیل مشترکا دوم شدند.

وحید مقدم عکاس خبرگزاری مهر اردبیل

در بخش مقاله یاسر پور‌هدایت خبرنگار شهرستانی روزنامه ابتکار اول شد و سید زینب پرندک از نشریه اندیشه اردبیل رتبه دوم را به کسب کرد. رتبه دوم بخش عکس نیز به حسن فاخری از نشریه امید اردبیل تعلق گرفت و از بهرام نقی‌زاده تجلیل شد.

همچنین در بخش خبر هیئت داوران هیچ اثری را حائز رتبه اول ندانست، اما رتبه دوم این بخش مشترکا به نرگس حسین‌نژاد و شهرام جباری خبرنگاران روزنامه رسالت و خبرگزاری فارس استان اردبیل اهدا شد.

در بخش سایت‌های خبری از مهدی ربیعی مدیر‌مسئول سایت خبری ازناو، علی شیر‌علیپور مدیر مسئول سایت خبری خلخالم و در بخش تصویر و صدا و سیما از سید رضا هاشمی‌نژاد به همراه بهروز عظیمی تجلیل شد.

کد مطلب 2037540

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