76صندوق آرای مردم بشرویه را در انتخابات جمع آوری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بشرویه اظهارکرد: 76 صندوق در 41 شعبه برای اخذ آرای مردم در روز انتخابات در نظر گرفته شده است.

محمد‌علی مهدی ‌نژاد افزود: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای بشرویه با جمعیت نزدیک به 25 هزار نفر در دو بخش مرکزی و ارسک با 20 روستا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی در مناطق شهری پنج نفر عضو ثابت و سه نفر عضو علی‌البدل و در مناطق روستایی سه نفر عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل خواهد بود.

فرماندار بشرویه گفت: با ثبت ‌نام دو نفر از بانوان شهرستان برای انتخابات شورای شهر در پایان ششمین روز از ثبت‌نام تعداد کل داوطلبان شورای شهر بشرویه به 66 نفر رسید.

کمک 624 میلیون ریالی مردم بشرویه برای بازسازی عتبات عالیات

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات بشرویه گفت: در سال 91 مردم این شهرستان مبلغ 624 میلیون و 63 هزار ریال جهت بازسازی عتبات عالیات کمک کرده اند.

حجت الاسلام علی اکبر حدادیان گفت: مردم این شهرستان 58 عدد خشت طلا برای بازسازی و مرمت حرم امامان معصوم درعتبات عالیات اهدا کردند.

وی افزود: همچنین در سال گذشته 35 گرم طلا از محل کمک ‌های مردمی جمع ‌آوری شده است.

وی از اعزام 20 نفر از نیروهای کاری برای بازسازی و مرمت حرم امامان معصوم در کاظمین خبر داد و گفت: این نیروها به صورت افتخاری برای بازسازی عتبات عالیات اعزام می ‌شوند که 45 نفر دیگر نیز در مرحله اعزام قرار دارند.

همکاری دو هزار و 335 نفر برای برگزاری انتخابات در نهبندان

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار نهبندان در جلسه شورای اداری نهبندان از انتخابات به عنوان یکی از اصول مهم و اساسی نظام اسلامی یاد کرد.

هاشمی ادامه داد: یکی از موارد بسیار مهمی که مدیران و مسئولان شهرستان نهبندان باید در سال جاری به آن توجه ویژه و خاص داشته باشند همان تحقق شعار سال است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری صحنه سیاسی مهمی را در خرداد‌ماه پیش رو داریم ، گفت: باید با تلاش و همکاری یکدیگر درصدد تحقق آن باشیم تا دشمن بار دیگر همانند گذشته از این صحنه ناامید و سرافکنده بیرون آید.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار نهبندان با اشاره به اینکه برای برگزاری انتخابات در این شهرستان 291 صندوق اخذ رای پیش ‌بینی شده است، تصریح کرد: همچنین در نهبندان تعداد 157 شعبه اخذ رای در زمان برگزاری انتخابات وجود خواهد داشت.

هاشمی تعداد شعب سیار روستایی و شهری شهرستان رابه ترتیب 21 و دو شعبه دانست و افزود: 13 شعبه ثابت شهری و 121 شعبه ثابت روستایی در انتخابات آینده در این شهرستان خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: تعداد دو هزار و 355 نیرو در امر برگزاری این انتخابات در شهرستان نهبندان فعالیت می ‌کنند.

هاشمی یادآور شد: از 25 فرآیند انتخابات 24 فرآیند آن رایانه‌ ای انجام می ‌شود.

هاشمی با بیان اینکه تمامی مدیران اجرایی شهرستان باید تمهیدات لازم و امکلانات لازم را برای برگزاری این انتخابات در اختیار فرمانداری قرار دهند، اظهار داشت: در آستانه آغاز انتخابات تمامی مرخصی‌ها و ماموریت‌های مسئولان شهرستان باید با فرمانداری هماهنگ شود.

وی گفت: هیئت اجرایی و هیئت نظارت در شهرستان نهبندان تشکیل شده و مکان و امکانات لازم برای انجام امورات مهیا شده است.