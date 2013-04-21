2 پروژه مصوب دولت در امیدیه به بهره‌ برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دو پروژه مهم شهرستان امیدیه ظهر یکشنبه با حضور بهروز ندایی، نماینده رئیس جمهور افتتاح شدند.



اورژانس جاده ای امیدیه به سه راهی آغاجاری با زیربنای 110 متر مربع از جمله این پروژه ها است که با اعتباریک میلیارد و 300میلیون ریال به بهره برداری رسید.



سالن کشتی شهر امیدیه با مساحت یک هزار و هشت متر مربع و اعتبار 6 میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی است که در چهارمین سفر هیات دولت به استان خوزستان افتتاح شد.



در چهارمین سفر هیات دولت به استان خوزستان 32 طرح ماندگار در شهرهای مختلف استان به بهره برداری می رسد.