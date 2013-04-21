بیش از 530 خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان از خدمات حقوقی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی انتظاری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان افزود: تنظیم 241 مورد اظهار نامه رسمی، دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه و قرار داد، پیگیری 126 مورد اقساط معوقه و مشاوره و نیز برنامه ریزی برای پرداخت وام به مبلغ یک میلیارد و 251 میلیون ریال به خانواده محکومین از جمله فعالیت واحد حقوقی، املاک و امور نمایندگان کمیته امداد استان سمنان طی سال گذشته بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت: همچنین در راستای ترویج سنت حسنه ازدواج و تشکیل خانواده ، مبلغ هفت میلیارد و 10 میلیون و 803 هزار ریال طی سال گذشته برای تامین جهیزیه ازدواج مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت شده است.

پرداخت بیش از 65 میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد استان سمنان

انتظاری با بیان اینکه این مبلغ از اعتبارات دریافتی از امداد مرکز و درآمد محلی استان سمنان تامین و در امور تهیه جهیزیه نوعروسان تحت حمایت، زنان ازدواج مجدد و هدیه ازدواج پسران تحت پوشش هزینه شده است، خاطر نشان کرد: شش میلیارد و 215 میلیون ریال آن از اعتبارات مرکز و 794 میلیون و 578 هزار ریال آن از درآمد های محلی تامین شده است.

وی، از پرداخت 65 میلیارد و 284 میلیون ریال تسهیلات از سوی اداره حمایت های اجتماعی در استان در سال 91 خبر داد و گفت: این تسهیلات شامل هزینه معیشت، کمک هزینه زندگی، خرید و ساخت مسکن مددجویان، بهسازی مسکن روستایی، تعمیرات مسکن و وام های قرض الحسنه است.

پیش بینی در آمد 21 میلیارد تومانی کمیته امداد استان سمنان از محل کمکهای مردمی

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان، از پیش بینی در آمد 21 میلیارد تومانی این معاونت از محل کمک های مردمی، وجوهات امانی، حساب های انتظامی و سهم واحدها در استان خبر داد و گفت: این مبلغ از سوی دفترمرکزی کمیته امداد به این استان اعلام شده است.

شهمیرزادی اظهار کرد: در این راستا نشست ها و جلسات مختلفی با حضور مدیران و مسئولان حوزه مشارکت های مردمی در شهرستان های مختلف این استان انجام و ضمن انعقاد تفاهم نامه ها، راهکارهایی نیز در جهت تحقق پیش بینی در آمدها در سال 92 بیان شد.

به گفته معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان سمنان، افزایش 40 درصدی صنادیق و تخلیه به موقع آنها، رسیدن به چشم انداز در ماموریت های ابلاغی، برنامه ریزی مناسب برای ماه های رجب، شعبان و رمضان و نیز استفاده از ظرفیت های برون استانی از جمله راهکارهای ارائه شده است.

جمع آوری 130 میلیون ریال صدقه سفر در استان سمنان

وی گفت: با اجرای طرح صدقه سلامتی مسافر از سوی معاونت مشارکت های مردمی کمیته امداد استان سمنان در ایام تعطیلات نوروزی در این استان، مبلغ 130 میلیون ریال صدقه سلامتی مسافر جمع آوری شد.

شهمیرزادی با بیان اینکه این طرح امسال برای اولین بار در استان از سوی این معاونت وبا همکاری نیروی انتظامی استان به صورت پایگاه ثابت در سه ایستگاه پلیس راه گرمسارتا میامی در حوزه استحفاظی استان سمنان ایجاد شد، گفت: این طرح از 29 اسفند سال 91 شروع شد و تا 16 فروردین ماه ادامه داشت.