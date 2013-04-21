به گزارش خبرنگار مهر، امیدهای صبای قم که امسال دومین حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور را تجربه می کنند، تا این هفته به بن بست های زیادی برخورده کرده اند و نتایج آنها موجب شده تا هم اکنون جزو تیم های انتهایی جدول رده بندی لیگ برتر باشند.

این در حالی است که سال قبل 13 تیم در لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور حضور داشتند و امسال تیم های لیگ برتری 12 تیم هستند که از بین آنها دو تیم انتهای جدولی به لیگ دسته اول سقوط کرده و دو تیم از لیگ دسته پائین تر لیگ برتری می شوند.

فوتبالیست های امید صبای قم فصل قبل نیز در دور رفت بازی ها شرایط خوبی در جدول رده بندی لیگ برتر امید نداشتند و حتی طعم قعرنشینی را نیز چندین هفته چشیدند اما در نیم فصل دوم نتایج خوبی کسب کردند و در نهایت با قرار گرفتن در جایگاه هشتم لیگ برتر به کار خود پایان دادند.

اما امسال هم دور رفت و هم نیم فصل دوم لیگ برتر امید برای صبای قم نتایج خوبی را در مجموع به همراه نداشته است و صبا با توجه به اینکه هنوز در دیدارهای خارج از خانه موفق به شکست حریفان خود نشده، اکنون در بین سه تیم انتهای جدول رده بندی جای دارد.

اکنون با احتساب دیدار معوقه با تیم نساجی مازندران، پنج بازی برای صبای قم فرصت وجود دارد که این تیم بتواند با کسب امتیازات لازم و با در نظر گرفتن شرایط جدول رده بندی خود را در مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور حفظ کند.

با پاره شدن نوار ناکامی های هشت هفت ای که طی آن صبایی ها در دیدار هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در خانه خود برابر تیم امید دبیری تبریز به برتری دست یافتند، این هفته با روحیه ای مطلوب قصد شکست دادن تیم ذوب آهن اصفهان و دست یافتن به سومین پیروزی خود در این فصل را دارند.

شاگردان سیدمحسن بابامیری عصر سه شنبه سوم اردیبهشت ماه در یکی از مهمترین بازی های داخل خانه این فصل خود برابر تیم امید ذوب آهن اصفهان به امید کسب سومین پیروزی خود در این فصل هستند تا بلکه از انتهای جدول رده بندی فاصله بگیرند.

صبای قم از 17 بازی خود دو پیروزی، 9 تساوی و شش باخت در کارنامه دارد در حالی که از این تعداد بازی در هشت مسابقه خانگی و 9 بازی خارج از خانه برابر حریفان به میدان رفته و نکته جالب این است که در میهمانی حریفان عملکرد اصلا خوبی نداشته و در کسب پیروزی ناکام بوده است.

