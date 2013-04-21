آبگرفتگی شدید معابر تردد در اردبیل را مختل کرد/ موج جدید بارش ها از چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه و با آغاز بارش تگرگ و باران در اردبیل و در کمتر از نیم ساعت تمام سطح معابر این شهر با آبگرفتگی مواجه شد تا نشان دهد که جمع آوری آبهای سطحی و اصول مهندسی آن کارشناسی شده نیست.

بارش باران که هم اکنون نیز به صورت مقطعی ادامه دارد، علاوه بر اختلال در تردد شهروندان مرکز استان سبب لغزندگی جاده ها و سطح خیابانها شده و زندگی روزمره شهروندان اردبیل را با مشکلاتی روبرو کرده است.

هم اکنون بیشترین میزان آبگرفتگی در مناطق حاشیه ای شهر اردبیل بویژه در محلات و مناطقی نظیر دروازه مشگین، میدان وحدت، بزرگزاه شدا، سه راه معجز و میادین خروجی و مرکزی شهر دیده می شود، کما اینکه در این مناطق بارش باران و سرریز شدن آب زباله های بسیاری را در سطح شهر پراکنده کرده است.

آلودگی محیط شهری و نیز بصری ناشی از این پدیده علاوه بر نارضایتی شهروندان نشان می دهد که شهرداری اردبیل در زمینه خدمات رسانی با مشکل مواجه بوده و باید برنامه های مدونی را بویژه در جمع آوری اصولی زباله های شهری به اجرا بگذارد.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش های نسبتا زیاد در این استان تاکید کرد که این هفته هوای اکثر شهرهای استان بارانی خواهد بود.

رسول همتی متذکر شد: بررسی نقشه­های هواشناسی نشان داده بودند که با نفوذ یک سامانه­ مرطوب از روز شنبه بارندگی­ها در سطح استان آغاز و تا آخر هفته به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.

به گفته وی بارندگی­ها در غالب نقاط استان بویژه در بعد از ظهرها و عصر به صورت رگباری و گاهی همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ پیش­بینی شده است.

همتی یادآور شد: از نقطه نظر دمائی، از امروز تا روز سه­شنبه دمای هوا به تدریج تا پنج درجه افزایش خواهد یافت، اما از روز چهارشنبه با ورود سامانه پرفشار سرد اروپائی دمای هوا در سطح استان بطور محسوس کاهش می­یابد.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان آبگرفتگی در معابر را با توجه به پیش بینی ها دور از انتظار ندانست و عنوان کرد: با توجه به وجود ناپايداري­ها در جو استان و همچنين بر اثر شرايط فصلي و محلي آبگرفتگي معابر عمومي در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.