به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب سال‌های بی‌قرار شامل خاطرات جواد منصوری با تدوین محسن کاظمی عصر امروز، یکشنبه اول اردیبهشت در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم و پس از سخنرانی حجت الاسلام رسول جعفریان، محمود فاضلی کاردار سابق ایران در یونان به سخنرانی پرداخت.

وی در سخنان خود با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته تا به امروز برخورد تحلیلی با تاریخ ایران با پیشرفت بسیار مناسبی همراه بوده است، گفت: رواج خاطره نویسی در ایران از نشانه‌های این برخورد مناسب است چرا که اطلاعات مندرج در خاطرات می‌تواند منجر به انباشت تاریخ و ثبت و نگارش تاریخ معاصر کشور کمک کند.

فاضلی در ادامه با اشاره به کتاب خاطرات جواد منصوری افزود: دقت منصوری در مشاهده و توانایی او در ارتباط گرفتن با سایر زندانیان و نیز نوع نگاه او به مسائل کشور منجر شده که در این اثر بتوانیم جریان‌های سیاسی روزهای قبل از انقلاب را به خوبی شناسایی کنیم.

وی همچنین با اشاره به اسامی مبارزان و شخصیت‌های گم‌نام در این اثر گفت: این موضوع نشان داد که هنوزهمفکران آقای منصوری به طور کامل شناسایی و معرفی نشده‌اند. از سوی دیگر پی‌نوشت‌های این کتاب در موارد متعددی می‌تواند منبع تالیف کتاب دیگری نیز باشد و به همین خاطر ضروری است در مواردی درباره آنها توضیحاتی کاملتر ارائه شود.

فاضلی همچنین تلاش کتاب برای روایت صادقانه‌ تاریخ را ستود و گفت: راوی این کتاب تلاش بسیاری کرده است تا خود از تسویه حساب‌های سیاسی برهاند و به همین خاطر شاید برداشت‌های دیگران در مواردی با برداشت‌های این اثر متفاوت باشد.

همچنین در ادامه این مراسم پیام علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه خطاب به حاضران در این مراسم توسط بهروز کمالوندی معاون امور اداری و مالی وزارت امور خارجه قرائت شد.

در بخشی از این پیام آمده است: این کتاب شامل خاطرات همکار ولایتمدار، متدین و انقلابی ماست و حاوی درس‌ها و تلاش‌های طیفی از جوانان این مرز و بوم است که بر اساس تکلیف، با دلی مالامال از حب الهی، سختی‌ها را به جان خریدند. باور دارم حفظ و نشر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، چراغ راه نسل ‌های آینده و منبعی روشن برای تحقیق دانشجویان و علاق‌مندان به تاریخ معاصر ایران است.

کمالوندی پس از قرائت این پیام در سخنان کوتاهی اظهار داشت: من در مدت همکاری با آقای منصوری جدای از کتاب خاطرات قبلی‌شان، خود ایشان را خوب خوانده‌ام و می‌شناسم و همواره از وجود ایشان که مبانی آکادمیک و اصیل را توامان دارد بهره برده و خواهم برد. ایشان همیشه و در مدت همکاری با وزارت امور خارجه صاحب نگاهی واقع‌بینانه بوده و اصرارشان به رعایت اصول برای همه ما درس‌آموز بوده است.

در پایان این مراسم از حاج محمود ‌هاشمیان معلم جواد منصوری در مدرسه علوی که در مدت 50 سال تدریس ، همواره یک سوم از درآمدش را صرف خرید و توزیع کتاب در مناطق محروم کشور کرده است و نیز مرحوم حاج مهدی شالچیلار از خیرین و همراهان گروه‌های مبارز در سال‌های دهه 40 با اهدای هدیه‌ای به برادرش و نیز جواد منصوری راوی کتاب «سال‌های بی‌قرار» تجلیل به عمل آمد.