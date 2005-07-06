تذكرات نمايندگان مجلس به دستگاههاي دولتي در روزهاي پاياني دولت خاتمي

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي پيش از آغاز دستور كار جلسه علني روز چهارشنبه، تذكرات مكتوب نمايندگان ملت به مسوولان اجرايي كشور را قرائت كرد.

منوچهر متكي نماينده تهران در تذكر به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بر لزوم استفاده از كارشناسان شايسته سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ماموريت هاي فرهنگي خارج از كشور تاكيد كرد و خواستار جلوگيري از اعزام افراد غير شايسته خارج از سازمان مذكور به اين ماموريت ها شد.

ايرج نديمي نماينده لاهيجان در تذكري به وزير اقتصاد ودارايي خواستار برخورد قاطع با فعاليت شركت هاي هرمي گلدكوئيست و فعاليت هاي مشابه از طريق تعامل با دستگاه قضايي ودرجهت جلوگيري از خروج نفت و درآمدهاي رانتي شد.

متكي همچنين در تذكر مكتوب خود به رييس جمهوري بر لزوم صدور دستور اجرايي و قانوني از سوي وي براي جلوگيري از تضعيف بورس و ارزش سهام تاكيد كرد.

محمد سلطاني نماينده خدابنده هم در تذكر به وزير آموزش و پروش خواستاررفع تبعيض بين كاركنان آموزشي و اداري وزارت آموزش و پرورش شد.

سيد جلال يحيي زاده نماينده تفت و ميبد در تذكري مكتوب به وزير نفت، خواستار بررسي علت رشد ناگهاني و بي سابقه مصرف بنزين و گازوييل در روزهاي اخير شد.

محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز نيز در تذكري به وزير مذكور، خواستار رسيدگي به افزايش قيمت برخي از فرآورده هاي نفتي از جمله حلال هاي چسب بر خلاف مصوبه مجلس در خصوص تثبيت قيمت كالاها و خدمات اساسي دولتي شد.

ناصر سوداني نماينده اهواز هم در تذكربه وزراي بازرگاني، كشور، صنايع و معادن واقتصاد خواستارجلوگيري از افزايش سرسام آور بهاي سيمان و قاچاق آن به خارج از كشور شد.