استقبال کم عشایر فارس از بیمه تامین اجتماعی

حسن حبيبي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 27 هزار و 279 خانوار عشاير و 147 هزار و 790 خانوار كوچنده در استان فارس وجود دارد.

وي ادامه داد: با توجه به جمعيت 147 هزار و790 خانوار عشاير كوچنده كه در استان فارس وجود دارند مي توان اعلام كرد كه خانوار كوچنده استان فارس 12.5 درصد از كل جمعيت خانوار كوچنده كشور را به خود اختصاص مي دهد.

مدير کل امور عشاير فارس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عدم استقبال عشاير از بيمه شدن گفت: در حال حاضر عشاير استان فارس بيمه خدمات درماني هستند اما استقبال آنها براي قرار گرفتن تحت بيمه تامين اجتماعي كم است.

وي با بيان اينكه تعداد محدودي از عشاير استان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند، اظهار داشت: اگر عشاير خود را تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دهند بعد از 15 سال مي توانند مستمري بگير شوند اما با اين وجود استقبال بسيار كم است.

حبيبي در خصوص مزاياي بيمه تامين اجتماعي اظهار داشت: در صورت استفاده از بيمه تامين اجتماعي اگر براي آنها حوادثي رخ دهد ميتوانند با حمايتهاي دولت به آنها خسارت داده مي شود.

مدير کل امور عشاير فارس در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سئوالي پيرامون كوچ زودهنگام عشاير گفت: كوچ زودهنگام عشاير مربوط به استانهاي همجوار فارس است كه بعضا مشكلاتي را نير به وجود مي آورد.

وي ادامه داد: عشاير استان فارس در زمان معين و به موقع و از مسيرهاي مشخص شده كوچ مي كنند.

حبيبي افزود: در اين راستا اداره كل امور عشاير فارس به منظور خدمات رساني به عشاير و همچنين ساماندهي و اسكان انها اقداماتي را در دستور كار خود دارد كه همواره به اين موضوعات توجه مي كند.

