  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۱۹

اخبار لبنان/

دیدار میشل سلیمان با فرمانده ارتش/ واکنش نماینده پارلمان به حملات مسلحانه به لبنان

دیدار میشل سلیمان با فرمانده ارتش/ واکنش نماینده پارلمان به حملات مسلحانه به لبنان

دیدار میشل سلیمان با جان قهوه چی و واکنش یکی از نمایندگان پارلمان لبنان به حملات موشکی تروریستهای فعال در سوریه به مناطق مرزی لبنان با سوریه از مهمترین اخبار آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد:  صبح امروز نیروهای ارتش در جستجوی منزلی در محله الشراونه در بعلبک هدف تیراندازی قرار گرفتند که بلافاصله به واکنش متقابل پرداختند و عملیات گسترده ای برای یافتن ضاربان آغاز کردند.

از سوی دیگر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان با جان قهوه چی فرمانده ارتش لبنان، تحولات مناطق شمالی  و مناطق مرزی با سوریه را مورد رایزنی قرار داد.

رئیس جمهوری لبنان از ارتش خواست که تدابیر لازم را برای جلوگیری از تجاوز به لبنانی ها و حفظ سلامت آنها به عمل آورد.

این در حالی است که منابع لبنانی از شلیک سه موشک از سوی گروههای مسلح ضد سوری به منطقه الهرمل خبر دادند.

از سوی دیگر نوار الساحلی عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد: اهالی منطقه الهرمل از تجاوزات گروههای مسلح ضد سوری به مناطق خود ناخرسند هستند، اما آن گونه که گروههای مسلح و تروریستی ضد سوری گمان می کنند، بیمناک نیستند.

الساحلی در بازدید از مناطقی که مورد حمله موشکی تروریستهای ضد سوری قرار گرفته است خواستار دخالت ارتش لبنان برای حمایت از ساکنان این منطقه و واکنش جدی مسئولان در این باره شد.

وی افزود: با حرف زدن نمی توان با موشکها مقابله کرد.

الساحلی بیان کرد: منطق مورد هدف بسیاری از آوارگان سوری به سر می برند و جبهه تروریستی النصره و ارتش موسوم به آزاد سوریه به دروغ از حضور حزب الله در کنار ارتش سوریه دم می زنند. هدف گروههای مسلح ضد سوری کشاندن ما به جنگ با آنهاست.

کد مطلب 2037583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها