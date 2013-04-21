ضعف نظارت دلیل اصلی بروز فساد/فضای کشور انتخاباتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعيدي كيا، بعدازظهر يكشنبه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي در دانشگاه خاوران مشهد اظهار كرد: ضروري است نظام اسلامي خود را به لحاظ سياسي تقويت كند و در اين رابطه سوریه خط مقدم اين کشور محسوب مي شود.

وی ادامه داد: از تمامي نهضت ها حمایت می‌کنیم چرا که این مسئله لازمه کشورداری است و موجب تقویت خاکریز کشور مي شود.

وي با اشاره به مقابله با فساد بيان كرد: براي مقابله با فساد نحوه برخورد بسيار مهم است و اين امر نيازمند اراده مسلط مديران و دولت مردان است زيرا اگر در محيط كشور سلامت وجود داشته باشد و نظارت صورت پذيرد هيچ گونه فسادي روي نمي دهد.

بسياري از فسادها به دليل ضعف نظارت روي داده است

كانديداي احتمالي يازدهمين دوره رياست جمهوري تاكيد كرد: بسياري از فسادها به دليل ضعف نظارت روي داده است و در اين رابطه دولت و قوه قضائيه بايد هماهنگي نزديكي داشته باشند.

وي سپس در خصوص راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي يادآور شد: بايد از هر امكاني براي رشد اقتصادي كشور بهره گرفت و در اين راستا رابطه اقتصادي نظام اسلامي با كشورهاي ديگر نيز بايد تقويت شود زيرا اين امر موجب استحكام روابط سياسي خواهد شد.

سعيدي كيا ادامه داد: كار كردن با ساير كشورها به منظور رشد اقتصادي به معناي تحقق اقتصاد مقاومتي است و در اين مسير فعاليت در جذب توريسم اقدامي سياسي و اقتصادي است و مي تواند مناسبات سياسي و اقتصادي را در اين كشور سامان دهد.

وي بيان كرد: شايد يكي از عواملي كه به اقتصاد مقاومتي و تحقق آن ضربه زد پرداخت يارانه ها به صورت نقدي بود زيرا پول هنگامي كه به شكل نقدي پرداخت شود خلاف اقتصاد مقاومتي است اما اگر اين درآمد به سمت توليد هدايت شود اقتصاد مقاومتي به معناي واقعي در كشور اتفاق مي افتد.

وي با اشاره به شعار حماسه سياسي عنوان كرد: انتخابات سال جاري حماسه سياسي را در اين كشور رقم مي زند و در اين مسير دانشجويان نيز نقش قوه محركه را دارند و مي توانند افراد جامعه را براي راي دادن ترغيب كنند.

هنوز فضاي كشور انتخاباتي نشده است

كانديداي احتمالي يازدهمين دوره رياست جمهوري ادامه داد: هنوز فضاي كشور انتخاباتي نشده است و براي اينكه اين فضا داغ شود دانشجويان بايد فعاليت خود را در اين زمينه بيشتر كرده و به راه هاي تحقق حماسه سياسي كمك كنند.

وي در خصوص دلايل كانديداتوري خود تصريح كرد: با توجه به اينكه در طول 34 ساله گذشته در تمامي دولت ها حضور داشته ام و تجربيات لازم را كسب كرده ام گمان مي كنم در صورت رئيس جمهور شدن بتوانم كشور را به شكل بهتري اداره كنم.

سعيدي كيا عنوان كرد: به صحنه انتخابات آمدم زيرا معتقدم با حفظ اصول و ارزشها مي شود با دنياي معاصر رابطه عادلانه و حكيمانه برقرار كرد.

وي بيان كرد: شعار من آرامش، انسجام ملي و همكاري جهاني در دولت انقلاب اسلامي است و دولتي را كه تشكيل دهم بي ترديد به تمامي ظرفيت هاي كشور نياز دارد، پيرو ولايت فقيه، فرزند مجلس و خدمت گذار مردم است.

وي تاكيد كرد: منطق دولت بنده حضور محترم و موثر برپايه عزت، حكمت و مصلحت است و اين دولت همه فعاليت هاي خود را بر پايه ي اسناد بالادستي تنظيم مي كند و به قانون مداري معتقد است.

وي با تاكيد بر اينكه كاهش وابستگي را جزء اهداف و برنامه هاي محوري خويش قرار داده ام، افزود: اين دولت بر اين باور است كه اقتصادي فعال، پويا و برخوردار از رفاه در سايه انقلاب اسلامي تحقق يافتني است و باز كردن ميدان و برقراري امنيت را ضروري مي داند.

ولی‌فقیه را در تمامي امور فصل‌الخطاب بدانیم

كانديداي احتمالي يازدهمين دوره رياست جمهوري در پاسخ به سوالي مبني بر رابطه با آمريكا گفت: رابطه با آمريكا طبق قانون اساسي در سياست كلي نظام بر عهده مقام معظم رهبري است و در اين راستا رئيس جمهور نقش همراهي با رهبر را دارد.

وي افزود: بي ترديد رئيس جمهور بايد در چهارچوب نظام به وظايف خويش عمل كند بنابراين در اين راستا يك رئيس جمهور همراه مي تواند سياست هاي نظام را اجرايي كند.

وي يادآور شد: هرگاه آمريكايي ها دست از زورگويي بردارند مي شود با آنها مذاكره كرد و در اين خصوص برداشت بنده نسبت به مذاكره منفي نيست چرا كه رهبري نيز نگفته اند كه با آمريكا مذاكره نمي كنيم بلكه فرموده اند مذاكره با اين كشور فايده اي ندارد.

سعیدی‌کیا گفت: عناوینی نظير ارتباط پدر و پسری میان ولایت فقیه و ملت صحیح نيست و باید ولی‌فقیه را در تمامي امور فصل‌الخطاب بدانیم.

سعیدی‌کیا در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه آيا خاتمی با آمريكا مذاكره داشت، گفت: خاتمی برای حضور در سازمان ملل به آمریکا سفر می‌کرد نه مذاکره با آنها؛ این سفر در تمام دولت‌ها و توسط تمام رئیس‌جمهور‌ها انجام می‌شده و می‌شود.

پايه اقصاد در كشور توليد است

كانديداي احتمالي رياست جمهوري در مورد انرژي هسته اي نيز تصريح كرد: امروز عامل اصلي تحريم ها بر نظام اسلامي انرژي هسته اي است زيرا ما طبق قانون عضو ام پي تي هستيم اما آنان ادعاي توليد بمب هسته اي را مطرح مي كنند در حالي كه در اين زمينه رهبر انقلاب فتوا داده اند.

وي ادامه داد: در رابطه با انرژي هسته اي و تحريم ها بايد ديپلماسي خود را در مذاكرات خارجي قوي تر كنيم و مطابق منطقي صحيح پيشرفتها و توانايي هاي خود را به جهانيان نشان دهيم.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه پايه اقصاد در كشور توليد است، گفت: در اين كشور هر اقدامي كه انجام مي شود بايد در جهت رشد توليد باشد و توليد نيز به سرمايه گذاري نياز دارد بنابراين پول هاي سرگردان و نقدينگي در جامعه بايد به سمت سرمايه گذاري و بخش هاي توليد سوق داده شود.

وي ادامه داد: اگر بستر مناسبي در اين كشور فراهم باشد پول ها به سمت دلال بازي نمي رود و سرمايه گذاري به معناي واقعي اتفاق مي افتد.

سعيدي كيا تاكيد كرد: پول نفت به تنهايي كشور را آباد نمي كند بنابراين بايد به توليد و سرمايه گذاري فكر كرد و مطابق قانون 20 درصد از اين پول بايد به صندوق توسعه ملي برود.

وي افزود: در دولت فعلي نابسامانی و نداشتن برنامه موجب تورم شد و در اين راستا انحلال سازمان مدیریت و برنامه از نقاط ضعف مهم دولت نهم و دهم بود.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تاكيد كرد: در کشور‌داری باید از نخبگان استفاده جدی‌ کرد و دولت يازدهم نيز بايد به اين مقوله دقت نظر داشته باشد.

هاشمي و رفسنجاني كانديدا نمي شوند

وي افزود: نباید از خرد جمعی غفلت کرد و در تمام حوزه‌ها بايد نظرات و مشاركت نخبگان و دانشگاهیان را جدي گرفت

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به هزينه هاي تبليغاتي خود عنوان كرد: هیچ اسپانسر و کمپانی به من پیشنهاد تبلیغات نداده است و بنده به اين گونه اقدامات اعتقادي ندارم.

وي سپس با بيان اينكه هاشمي و رفسنجاني كانديدا نمي شوند، افزود: بي ترديد خاتمی و هاشمی در عرصه انتخابات ریاست‌ جمهوری دولت یازدهم کاندید نمی‌شود.