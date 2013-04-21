به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری که عصر امروز یکشنبه در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد در پاسخ به سوالی در خصوص حضور آيت الله هاشمی و خاتمی در عرصه انتخابات و تاثیر حضور آنها بر اردوگاه اصولگرایان گفت: تا آن جایی که اخبار سیاسی انتخابات را رصد می کنم، خصوصا در نشست انتخاباتی که آقای روحانی در آن صریحا اعلام کردند که آيت‌الله هاشمی و خاتمی در انتخابات حضور پیدا نخواهند کرد، ورود آنها را به عرصه انتخابات منتفی می‌دانم.



وی افزود: امیدوارم عرصه انتخابات با حضور حداکثری مردم و همه سلایق سیاسی به یک حماسه بزرگ تبدیل شود.

ابوترابی در پاسخ به سوالی درباره خوابی که گفته می شود در مورد آیت الله بهجت دیده است، بیان کرد: در گفتگوهای مختلف اشاره کردم که برای ورود به عرصه سیاسی استناد به یک رویا برای کسی که از 13، 14 سالگی در عرصه سیاسی است بداخلاقی انتخاباتی است و این مسئله صحت ندارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ائتلاف اکثریت اصول گرایان و نظرسنجی هایی که تاکنون صورت گرفته است، افزود: بنده از وضعیت کاندیداها در ائتلاف اکثریت اصولگرایان بی‌اطلاع نیستم اما بهتر است آقای موسی‌پور دبیر ائتلاف اکثریت اصولگرایان درباره نظرسنجی‌ها اعلام نظر کنند.

عضو ائتلاف 5 نفره اصولگرایان اصول گرایان درباره علت حضور خود در انتخابات گفت: انقلاب نیازمند یک تحول جدی برای عرصه مدیریت اجرایی کشور است؛ مدیریتی مبتنی بر علم و اخلاق که امروز بتواند بستر برون‌رفت از چالش‌ها را فراهم آورد و به یک اتحاد حداکثری برای رسیدن به اهداف نائل کند.



وی ادامه داد: بنده با اعتقاد به ضرورت شکل‌گیری گفتمان مبتنی بر علم و اخلاق و ضرورت احترام به خرد جمعی و باور به این حقیقت که باید با نگاه به اسناد بالادستی نظام مدیریت مبتنی بر برنامه را در کشور نهادینه کرد و به همین خاطر در این مسیر گام برداشته و حضور خود را برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردم.



ابوترابی افزود: با الهام از تجربه‌اي که در 4 دوره قانون‌گذاری، سه دوره به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و اشراف به مسائل روز کشور و ظرفیت‌های آن در انتخابات 92 حضور یافتم.

عضو ائتلاف اکثریت اصول گرایان در پاسخ به این سوال که ممکن است به نفع کسی کنار بروید، تصریح کرد: بنده وارد صحنه انتخابات شده‌ام برای اینکه به اهدافی که تنظیم کرده‌ام دست یابم در صورتی که حضورم در تقابل با اهدافم و آرمان هایم باشد به گونه‌ای دیگر عمل خواهم کرد اما در غیر این صورت در صحنه خواهم ماند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در یکی از مصاحبه هایتان گفته اید عده ای از فعالان جبهه پایداری با ستاد های انتخاباتی شما همکاری می کنند ، پاسخ داد: تعدادی از جوانان و نیروهای نزدیک به جبهه پایداری در تهران و استان‌ها با ستادهای انتخاباتی مختلف همکاری نزدیک دارند و از حضور بنده در این عرصه استقبال می‌کنند.

ابوترابی فرد در خصوص احتمال حضور لاریجانی در انتخابات افزود: در گفتگو ها و نشست هایی که با وی انجام داده ایم ؛ اظهار تمایلی برای حضور در انتخابات نداشته است.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سابقه اجرایی خود برای حضور در انتخابات گفت: در مدیریت دستگاه‌های اجرایی ما نباید نگاه مدیریت پروژه‌ای داشته باشیم هر چند متاسفانه گاهی تجربیات و مدیریت در سطوح عالی است اما نقش موثری در پیش‌برد اهداف نظام ایفا نمی‌کند، ما نیازمند مدیریت راهبردی و استراتژیک هستیم.



وی با بیان اینکه ما باید به مسائل کشور اشراف کامل داشته باشیم افزود: جایگاه بنده در نهاد قانون‌گذاری در طول سه دوره پارلمانی و حضور مستمر در کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان نایب رئیس و همچنین حضور در تدوین برنامه پنج‌ساله کشور فرصتی فراهم آورده که با تمامی فرصت‌ها و تهدیدها آشنایی دارم و برای قرار گرفتن در جایگاه مدیریت اجرایی کشور اشراف بر این مسائل ضرورت دارد.



ابوترابی ادامه داد: ما نیازمند افرادی هستیم که قدرت هدایت افراد را داشته باشند؛ مجلس یک دستگاه کلان بوده و این بیانگر آن است که افرادی که در آن فعال هستند در این جایگاه کلیدی، قانون‌گذاری را بر عهده می‌گیرند. مدیریت مجلس یک کار اجرایی و کلان است.

وی با بیان اینکه دولت بایستی وظایف حاکمیتی را انجام دهد و امور تصدی‌گری را به مردم بسپارد، ادامه داد: بزرگ شدن حجم دولت و ورود آن به صحنه‌هایی که مرتبط با حوزه آن نیست دولت را از انجام کارهایی که باید انجام دهد باز می‌دارد.



عضو ائتلاف اکثریت اصول گرایان اضافه کرد: اگر در سایه شناخت از مسائل بودجه به این مهم اشراف داشته باشیم و اگر بودجه مبتنی بر نفت را قطع کنیم ، قدم‌های بلندی در عرصه مدیریت و اقتصاد خواهیم برداشت، مشکل جدی ما این است که در سال های اخیر کسانی در هرم اجرایی قرار گرفته اند که با مسائل کلان آشنا نبوده اند.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای ائتلاف 5 نفره اصولگرایان تا میزانی ويژگي‌هاي يک رئيس‌جمهور را با توجه به فرمايشات رهبري دارا هستند، گفت: بنده بايد راجع به خودم صحبت کنم و اعتقاد دارم که دولت نهم و دهم نقاط ستودني دارا بود و در اين دولت تراز دولت تغيير کرد و ساده زيستي و برجسته نمودن شعار انقلاب از دستاوردهاي دولت نهم و دهم بود.



وی با تاکید بر اینکه خدمت به مردم، ساده زیستی، ارتباط با طبقات ضعیف باید در دولت‌های آینده نهاینه شود، افزود: بايد دردولت آينده خرد جمعي،‌ گفتمان،‌ نوآوري علمي، سطح خدمات را افزايش دهيم و با ارتقا و نهادينه کردن برنامه‌ها مسير حرکت گسترده را در راستاي اهداف کلان برنامه پنجم توسعه هموار کنيم.



ابوترابی ادامه داد: اصولگرایان برای رسیدن به يک نقشه راه مطلوب جهت وحدت در عرصه انتخابات تلاش می کنند و با اعتقاد و اعتمادي که به جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز به عنوان دو مرجع کليدي تاثيرگذار دارند ان‌شالله در مسیر وحدت گام برمي‌دارند.



کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: امروز در اقتصاد کشور با نوسانات نرخ ارز، رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملي و چالش‌هاي فرا روي بنگاههاي اقتصادي روبه رو هستيم؛ بايد هنگامي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها کليد زده شود که به يک ثبات نسبي در عرصه اقتصاد دست پيدا کنيم.



ابوترابی با تاکید بر اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط کنونی امکان پذیر نیست بیان داشت: اجراي فعلي اين قانون مي‌تواند چالش‌هاي فرا روي کشور، نوسانات نرخ ارز و مشکلات فراروي بنگاه‌هاي توليدي را بيافزايد.



وی تاکید کرد: در مرحله دوم باید عمده نگاه ما معطوف به تولید باشد و با منابع درآمدي قانوني خدمات لازم مانند خدمات درماني رايگان يا با کمترين هزينه را فراهم کنیم .



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قصد پیوستن به ائتلاف پیشرفت را دارید، گفت: من در چهارم فروردين سال 1392 در جبهه‌هاي دفاع مقدس و منطقه خوزستان اعلام حضور کردم و صدا و سیما بعد از تعطیلات عید کاندیداتوری من را اعلام کرد، در حالي که بعضي از نامزدها از سال‌ها و ماههاي قبل اعلام حضور کرده بودند طبيعتا زمان اعلام حضور در آمار نظرسنجي‌ها تاثير خواهد داشت.



ابوترابی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعضای کابینه دولت خود را در هفته آینده اعلام می کنید، بیان کرد: با توجه به اينکه اعضاي هيئت دولت با معرفي رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي و بررسي راي اعتماد در مجلس مي‌توانند مسئوليت عضويت در دولت را داشته باشند به گمانم مناسب نيست که قبل از مشورت و سياستگزاري نسبت به معرفي افراد کابينه‌ام اقدام کنم و البته اين امر در زمان مناسب خود به بحث گذاشته مي‌شود.