کودکان سمنانی از مواد دور ریختنی کاردستی ساختند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ساخت کاردستی از مواد دور ریختنی در سمنان به خبرنگاران گفت: این جشنواره با حضور حدود 150 نفر از کودکان خلاق شهرستان سمنان به همراه خانواده های آنها برگزار شد.

وی با بیان اینکه مخاطبین در این جشنواره با مفاهیم ابتدایی حفاظت محیط زیست آشنا شدند افزود: هر یک از کودکان، راهکارهایی را برای داشتن زمین پاک با کمک والدین خود بر روی بادکنک ها نوشتند و آن را تقدیم کارشناسان محیط زیست کردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان ضمن تاکید بر نقش آموزش و اطلاع رسانی مناسب در مقوله حفاظت محیط زیست اظهار داشت: برای داشتن محیط زیستی سالم باید گام اول مانوس سازی کودکان با طبیعت و آگهی بخشی به خانواده ها باشد.

مدير كل حفاظت از محيط زيست استان سمنان گفت: روز جهاني زمين پاك هر ساله در 22 آوريل مصادف با دوم ارديبهشت در تمام دنيا برگزارمي‌شود و به همه مردم يادآوري مي‌كند كه نبايد سياره خود زمين را فراموش كنند.

ظهرابی با اشاره به اینکه شهروندان عزيز آگاهند كه هرگونه پيشرفت، توسعه و خلاقيت در جامعه منوط به سلامت جسمي و روحي آحاد آن جامعه و تنها در محيطي شاداب و با نشاط و سالم امكان پذير است اظهار داشت: اين در حالي است كه متاسفانه در برخي از جوامع شاهديم كه بعضا عدم رعايت الگوهاي بسيار ساده زيست محيطي مثل رعايت اصول صحيح جمع آوري زباله و دفع آن و يا جلوگيري از پراكنده شدن زباله ها در شهر و طبيعت مان و امثالهم مشكلات عديده اي را براي سلامت افراد جامعه فراهم مي آورد و باعث ايجاد انواع بيماريها در افراد، تحميل هزينه هاي درماني بر اقتصاد خانواده و به ويژه نيروهاي كارآمد در جامعه و غيره مي شويم.

وی مشاركت و درك حساسيت اين مهم را كليد اصلي موفقيت در حفظ محيط زيست دانست و افزود: هدف از برگزاري روز جهاني زمين پاك تاكيدي بمنظور تغيير در الگوها و رفتارهاي غير بهداشتي و زيست محيطي كه منجر به تخريب و آلودگي محيط زيست مي شود، است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان افزايش آگاهي و حساسيت مردمي نسبت به مسائل زيست محيطي را راهكاري مناسب در تغيير الگوهاي رفتاري و ترويج فرهنگ غني زيست محيطي اعلام کرد و بر مشاركت خانواده ها در حفظ بهداشت عمومي جامعه و همكاري در تفكيك و جداسازي زباله از مبدا، جلوگيري از توليد حجم زياد زباله و آموزش كودكان بمنظور پاكيزه نگهداشتن محيط شهر و طبيعت تاكيد کرد.

در پایان این مراسم هدایایی از طرف روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان تقدیم کودکان حاضر در این جشنواره شد.

