3 هزار نفر در اجرای انتخابات در شیروان همکاری می کنند

عبالصمد صفرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انتخابات پيش رو در كشور رويش جديدي در امر تحولات سياسي قلمداد مي شود، عنوان کرد: قطعا با برنامه ريزي هاي مناسب و در چارچوب مقررات، بستر لازم براي خلق حماسه اي سياسي ايجاد خواهد شد.

وی با تاکید اینکه انتخابات این دوره کشور قطعا مهم تر از انتخابات دوره های پیشین است، افزود: همان طور كه مردم بصیر ايران اسلامي در تمامی دوره هاي بر گزار شده انتخابات، با حضور حداكثري خود به خلق حماسه هاي بزرگي دست زده اند؛ در اين دوره انتخابات نیز همچون گذشته حضوری باشكوه و گسترده را در سراسر كشور به نمايش خواهند گذاشت.

وی ايجاد شور و نشاط و شعور انتخاباتي در جامعه را از جمله وظايف اصلي مسئولين عنوان كرد و گفت: مسئولين و دست اندركاران انتخابات بايستي ضمن رصد و پيگيري مسائل مختلف، با دقت و اهتمام ويژه نسبت به برگزاري انتخابات مطلوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تلاش نمايند.

صفرنژاد با اشاره به اينكه چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در 24 خرداد ماه سال جاري در سراسر كشور بر گزار مي شود، افزود: مردم ولايي كشورمان از همان ابتدا با انتخاب آزاد خود تنها به فكر تحكيم بنيان و ارزش هاي والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بودند و هدف آنها بر اين مبنا قرار داشته كه به جهانيان تفهيم كنند با تمامي توان و قوا از انقلاب خودشان حمايت خواهند كرد.

وي اظهار داشت: با توجه به اینکه سال 92 از سوي مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاری شده، وظيفه ما مسئولين ايجاد بسترهاي مناسب جهت اجرايي نمودن فرمايش معظم له در تمامي زمينه ها است.

فرماندار شیروان در پايان با بیان اینکه قریب به سه هزار نفر در امر برگزاری دو انتخابات پیشرو در سطح شهرستان به عنوان عوامل اجرایی فعالیت خواهند کرد، افزود: انتخاب افراد اصلح، متعهد، توانمند و متخصص قطعا به پيشبرد برنامه هاي راهبردي و توسعه اي کشور و منطقه كمك بسزایی خواهد كرد.