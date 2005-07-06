علي رضا طبايي : دولت جديد ، فكري جدي براي حل معضل " كتاب نخواني " در ايران كند









اين شاعر و منتقد شعر ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : از دولت آينده انتظار مي رود كه تداوم تلاشهاي دولت هاي قبل را در مرتفع سازي اين معضل ، جدي بگيرد ، البته مسلم است كه ارگان ها ، سازمان ها ، مراكز علمي و آكادميك درحوزه فرهنگ و اهل قلم نيز بايد در اين امر به دولت كمك كنند .علي رضا طبايي تصريح كرد : به اعتقاد من هيچ خسراني بالاتر از اين نيست كه ببينيم و بشنويم كه در طول يك سال تمام ، هر ايراني نهايتا يك ساعت يا چيزي در همين حدود مطالعه مي كند ، هر ايراني فرهيخته و دلسوزي بايد با شنيدن اين نكته ، با هر امكاني كه در اختيار دارد ، به ميدان عمل بيايد و همدوش و همراه با دولتمردان جديد حوزه فرهنگ ، كار كند .اين شاعر كه از اولين مسئولان صفحات ادبي مطبوعات كثيرالانتشار درايران به شمار مي آيد و چهره هاي شناخته شده اي چون : مرحوم حسين منزوي ، سالها با او به مكاتبه ادبي پرداخته اند ، ياد آور شد : دولت آينده مي تواند بخشي از فعاليت هاي خود را برحمايت قانونمند از افراد صاحب تجربه و انگيزه مند در حوزه فرهنگ ، ادب و هنر متمركز كند ، ضمن اين كه بايد صحنه براي نوآمدگان و جوانان نيز گشوده شود ، با اين حال هيچ يك از موضوعات به اندازه بحران و ضايعه كتاب نخواني درايراني كه سابقه تمدني اش بيش از دهها كشور ديگر است ، نگران كننده نيست .