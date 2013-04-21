راهکارهای هاشمی برای حل مشکلات کشور/ دلیل مشکلات عدم پایبندی به قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی امروز یکشنبه در دیدار جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی و رزمندگان و ایثارگران دزفول، با تجلیل از نقش و جایگاه مردم مقاوم این شهر در انقلاب اسلامی به ویژه دوران دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از مقاوم‌ترین مناطق کشور در سخت‌ترین شرایط انقلاب و دفاع مقدس مردم دزفول بودند.



وی افزود: مردم دزفول هیچ‌گاه در برابر دشواری‌ها و مصائب آن دوران تسلیم نشدند چون این شهر مردم و شخصیت‌های نجیب و فرهیخته از جمله آیت‌الله قاضی را در خود پرورده است.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اظهارات و طرح مشکلات موجود جامعه توسط حاضران گفت: نگرانی‌های مطرح‌ شده قابل درک و تأمل است و امیدواریم در یک دوره جدید، با عقل و تدبیر و تغییر در برخی نگرش‌ها و روش‌های اجرایی بتوانیم به تدریج مشکلات پیش آمده برای کشور را رفع کنیم.



آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، برطرف کردن ضعف ارتباطات خارجی، تحکیم همدلی در جامعه و سپس تلاش برای حل مشکلات اقتصادی، اداری و اخلاقی جامعه را برای برون‌رفت از وضعیت دشوار کنونی، کارساز دانست.



وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در تعاملات خارجی دارای مواضعی اصولی و حق است و کشوری که دارای موضع حق و منطقی است، نباید از تعامل با دنیا و تبیین حق و حقوق خود در گفت‌وگوها بهراسد بلکه این قدرت‌های زورگو و بهانه‌گیر هستند که در فضای مذاکره و تبادل افکار و عقاید، ناکام خواهند ماند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توجه به برنامه‌ها، پایبندی به قانون، اجرای سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی، پرهیز از روزمره‌گی، توجه به حقوق مردم و استفاده صحیح از منابع به‌ویژه منابع انسانی را از جمله راه‌های غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی خواند و گفت: قانون اساسی و ساختارها در کشور به خوبی تنظیم شده‌اند.



آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پایان خاطر نشان کرد: اگر ضعف و مشکلی وجود دارد به دلیل عدم پایبندی به قانون اساسی و ساختارهاست.



در این دیدار، هر یک از حاضران به بیان نظرات خود در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور پرداختند.