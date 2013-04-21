اعضای ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان دامغان تجلیل شدند

گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر و تجلیل از اعضای ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان در محل فرمانداری گفت: در ایام تعطیلات نوروز امسال 128 نفر در پی تصادفت مصدوم و به مراکز درمانی این شهرستان اعزام شدند.

سید یحیی شنایی اظهار داشت: آمار تصادفات درون شهری و برون شهری در ایام تعطیلات نوروز امسال در حوزه استحفاظی شهرستان دامغان در مجموع 69 مورد بوده است.

وی خاطرنشان ساخت: از این تعداد تصادفات به وقوع پیوسته، 23 مورد درون شهری و 46 مورد دیگر را تصادفات برون شهری تشکیل داد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان تصریح کرد: تعداد فوت شدگان در ایام تعطیلات نوروز امسال در حوزه استحفاظی شهرستان دامغان در مجموع سه نفر بوده است.

شنایی گفت: تعداد تصادفات به وقوع پیوسته در ایام تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال گذشته از کاهش33 درصدی برخوردار بود.

اسکان بیش از سه هزار خانوار مسافر در مدارس دامغان

کارشناس ارزیابی مدیرت آموزش و پرورش دامغان نیز در این جلسه از اسکان سه هزار و 452 خانوار در مدارس این شهرستان طی ایام نوروز خبر داد و یادآور شد: در این ایام 35 آموزشگاه با 215 کلاس و 10 نمازخانه میزبان 36 هزار و 30 نفر مسافر و زائران بارگاه ملکوتی ثامن الاحجج (ع) بود.

حجت الله رستمیان خاطر نشان ساخت: تعداد مسافران اسکان داده شده نوروزی امسال در شهرستان دامغان نسبت به سال گذشته از 30 درصد رشد برخوردار بوده است.

بنا بر این گزارش، در این جلسه از اعضای ستاد تسهیلات نوروزی دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان تقدیر و تجلیل شد.

