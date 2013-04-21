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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۵۴

پژمان:

لغو قرارداد با شرکت اليت سبب تحميل هزينه‌هاي سنگين مي شود/ متهم کردن افراد به بي‌کفايتي کار ساده‌اي است

لغو قرارداد با شرکت اليت سبب تحميل هزينه‌هاي سنگين مي شود/ متهم کردن افراد به بي‌کفايتي کار ساده‌اي است

مشهد – خبرگزاري مهر: شهردار مشهد با اشاره به قرارداد شهرداری با شرکت الیت برای پارک حاشیه ای در شهر گفت: لغو قرارداد با شرکت اليت سبب تحميل هزينه‌هاي سنگين به شهرداري مي‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان، بعدازظهر يكشنبه در جلسه شوراي اسلامي مشهد، در خصوص طرح واگذاري پارک حاشيه‌اي در مشهد و لغو قرارداد با رشکت الیت اظهار کرد: لغو قرارداد با شرکت اليت سبب تحميل هزينه‌هاي سنگين به شهرداري مي‌شود و به هر حال کسي نذر نکرده که سرمايه خود را در اين شهر صرف کند

وي ادامه داد: امروز که کار نظام‌مند شده و در جريان است، معلوم نیست اعضاي شورا به استناد کدام بند قرارداد از فسخ قرارداد و انحلال شرکت حرف مي‌زنند.

وي با تاكيد بر اينكه در شهرداري به دنبال يافتن ظرفيت مديريتي، توان بالا و دانش و تخصص برتر در خصوص پارکينگ‌هاي حاشيه‌اي هستيم، افزود: متهم كردن افراد به بي كفايتي، ايجاد شبهه و دروغ كار ساده اي است و در زمينه پارك حاشيه اي اليت مسائل آنگونه كه عنوان مي شود نيست.

وي با بيان مطلب فوق گفت: در شهرداري تلاش شد با به خدمت گرفتن افراد جديد به اين امر سر و ساماني داده شود و بر همين اساس تمامي تفاهمات از همان ابتدا به تاييد و اطلاع اعضاي شوراي اسلامي شهر رسيد.

شهردار مشهد بيان کرد: با انعقاد قرارداد، شهرداري مشهد موظف شد تعدادي فضاي پارک به فضاهاي موجود اضافه کند تا با در نظر گرفتن هزينه‌ها، استهلاک و ديگر مسائل، براي شرکت به کار گرفته شده سودي به همراه داشته باشد.

کد مطلب 2037617

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