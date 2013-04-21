به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان، بعدازظهر يكشنبه در جلسه شوراي اسلامي مشهد، در خصوص طرح واگذاري پارک حاشيه‌اي در مشهد و لغو قرارداد با رشکت الیت اظهار کرد: لغو قرارداد با شرکت اليت سبب تحميل هزينه‌هاي سنگين به شهرداري مي‌شود و به هر حال کسي نذر نکرده که سرمايه خود را در اين شهر صرف کند

وي ادامه داد: امروز که کار نظام‌مند شده و در جريان است، معلوم نیست اعضاي شورا به استناد کدام بند قرارداد از فسخ قرارداد و انحلال شرکت حرف مي‌زنند.

وي با تاكيد بر اينكه در شهرداري به دنبال يافتن ظرفيت مديريتي، توان بالا و دانش و تخصص برتر در خصوص پارکينگ‌هاي حاشيه‌اي هستيم، افزود: متهم كردن افراد به بي كفايتي، ايجاد شبهه و دروغ كار ساده اي است و در زمينه پارك حاشيه اي اليت مسائل آنگونه كه عنوان مي شود نيست.

وي با بيان مطلب فوق گفت: در شهرداري تلاش شد با به خدمت گرفتن افراد جديد به اين امر سر و ساماني داده شود و بر همين اساس تمامي تفاهمات از همان ابتدا به تاييد و اطلاع اعضاي شوراي اسلامي شهر رسيد.

شهردار مشهد بيان کرد: با انعقاد قرارداد، شهرداري مشهد موظف شد تعدادي فضاي پارک به فضاهاي موجود اضافه کند تا با در نظر گرفتن هزينه‌ها، استهلاک و ديگر مسائل، براي شرکت به کار گرفته شده سودي به همراه داشته باشد.