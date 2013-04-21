انتخابات باعث ایجاد تنفس سیاسی در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفارهرندی عصر یکشنبه در همایش بسیج دانشجویی با موضوع انتخابات در تالار عطار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، اظهار کرد: وقتی می‌توانیم نشان دهیم مردم با وجود فشارها حضور بیش از 70 درصدی دارند یعنی یک فرصت پیش روی خوبی برای کشور از رهگذر انتخابات است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران تکیه‌گاه بزرگی به نام مردم دارد.

صفار هرندی تاکید کرد: این فرصت‌ها باید مغتنم شمرده شود و از آزادی به عنوان دشمن آزادی استفاده نشود.

وی تصریح کرد: اگر آزادی را با ولنگاری و هرهری مسلکی قبول کنیم بزرگترین ضربه را به آزادی وارد کرده‌ایم.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه تولید علم در کشور به‌صورت برجسته‌ای در پیش جهانیان رخ می‌نماید، بیان کرد: در چنین کشوری برگزاری انتخابات ملی به منزله حرکت در مسیر ابرقدرت‌شدن و نمونه شدن برای سایر کشورهای جهان است.

صفارهرندی گفت: باید راه مدیریت کلان کشور مطابق قانون اساسی بررسی شود که آیا نظام اداری کشور، شبه ریاستی فعلی بماند یا باید تجدیدنظر کنیم و شاید نسخه شفابخش، رفتن به سمت نظام پارلمانی باشد که البته این مسائل باید در محیط آرام از سوی اهل تحقیق و نظر بررسی شود.