به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری در پاسخ به درخواست دکتر شیخ الاسلامی که با هدف حضور وی در عرصه انتخابات شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته ، او را "فردی مومن و متعهد و خدمتگزاری عالم و صادق و مدیری دلسوز و موفق" خطاب کرده است .

متن نامه دکتر شیخ الاسلامی و پاسخ رئیس جمهوری بدین شرح است :

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به اهمیت موضوع انتخابات در پیش رو و توصیه و صلاحدید بعضی از دوستان و دلسوزان کشور و انقلاب و به جهت ایفای نقش و وظیفه ای هر چند کوچک در شکل گیری حماسه سیاسی نظر بر آن است که در عرصه انتخابات شورای اسلامی شهر تهران حضور یابم.

لازمه این امر اعلام استعفای اینجانب از سمت معاونت رئیس جمهور در امور اجتماعی می باشد.

لذا ضمن عرض سپاس و شکرگزاری به درگاه خداوند منان به واسطه همه توفیقاتی که در مصادر خدمت به مردم عزیز و نجیب کشورمان به این حقیر ارزانی داشت و تقدیر و تشکر صمیمانه از حسن اعتماد جنابعالی در سپردن مسئولیتهای گوناگون در دولتهای نهم و دهم خواهشمندم در صورت صلاحدید با استعفای اینجانب موافقت فرمائید.

سلامتی، بهروزی و دوام توفیقات حضرتعالی و همه خدمتگزاران صدیق میهن عزیز را از درگاه ذات اقدس الهی خواهانم.

متن پاسخ رئیس جمهوری به این درخواست نیز بدین شرح است :

جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی

اینجانب شما را فردی مومن و متعهد و خدمتگزاری عالم و صادق و مدیری دلسوز و موفق می شناسم.

با تقدیر از همه خدمات ارزشمند شما ضمن پذیرش استعفا از خداوند منان سعادت و سلامت و توفیق خدمت شما را در همه عرصه ها مسئلت دارم.

