طرح رهبر انقلاب در زمینه کشاورزی به صورت جدی در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان عصیر یکشنبه همزمان با چهارمین دور سفرهای استانی هیات دولت به استان خوزستان در شورای اداری شهرستان شوش اظهار کرد: به رغم تمام توطئه های دشمنان اما در سالهای اخیر و در دولتهای نهم و دهم آبادانی و پیشرفت محسوسی در کل کشور و در بخش کشاورزی حاصل شده است.



وی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه بخش کشاورزی گفت: این بخش یک بخش اساسی در اقتصاد ملی است.



خلیلیان با بیان اینکه دولت حمایت های ویژه ای را از بخش کشاورزی در دستور کار قرار داده، افزود: در سال 91 بیش از یکهزارو 138میلیارد تومان به منظور اجرای طرح های زیر بنایی کشاورزی درسطح کشور هزینه شد.



وی تصریح کرد: با فعالیتهای انجام شده در سال گذشته علاوه بر تامین نیاز اساسی کشور، صادرات قابل توجهی در اغلب محصولات کشاورزی شاهد بودیم.



وزیر جهاد کشاورزی به طرح توسعه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این راستا بیش از شش هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 7 درصد میان استانها توزیع شد.



وی افزود: علاوه بر این اعتباری معادل سه هزار میلیارد تومان نیز با نرخ 13 درصد به طرحهای کشاورزی تعلق گرفت.



خلیلیان با اشاره به حمایت دولت از کشاورزان، اظهار کرد: دراین راستا بیش از یک هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان خسارت دیده از سوی دولت پرداخت شد.



وی با بیان اینکه استان خوزستان و شهرستان شوش دارای پتانسیل های مطلوبی در بخش کشاورزی است بر ضرورت توسعه این بخش و توجه بیشتر به مقوله کشاورزی تاکید کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به صورت جدی طرح کشاورزی مقام معظم رهبری را در دستور کار قرار داده است.



وزیر جهاد کشاورزی هدف از سفر به خوزستان را بررسی مصوبات سفرهای گذشته هیات دولت به این استان عنوان کرد و افزود: در راستای انجام سفر چهارم دولت طرحهای متعدد کشاورزی نیز به بهره برداری می رسد.

