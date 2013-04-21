لزوم حضور نسل سوم در شورای شهر آینده/ انتقاد از حضور بیش از حد هنرمندان و ورزشکاران

مجید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه ثبت نام کاندیداتوری چهارمین دوره شورای شهر در فرمانداری تهران ، درباره فهرست های انتخاباتی اصولگرا با بیان اینکه اصلاح طلبان از یک سو و حامیان دولت از سویی دیگر برنامه جدی و پررنگی برای انتخبات شوراها دارند، گفت: امیدوارم اصولگرایان با تکرار تجربه موفق فهرست شورای شهر دوم اصولگرایان که یک فهرست واحد از ترکیبی از چهره های متخصص و جوان اصولگرایی بود بتوانند در این عرصه برای بار سوم موفق شوند.



این فعال رسانه ای در خصوص حضور طیف های مختلف در این انتخابات با بیان اینکه حضور همه سلایق و تخصص ها در عرصه انتخابات شورای شهر اتفاق خوب و خوشحال کننده ای است گفت: البته تعدد ورزشکاران و هنرمندان نگرانی ها را در خصوص امکان سوءاستفاده برخی از جریان های سیاسی از این چهره ها را افزایش می دهد.



رفیعی با بیان اینکه 31 صندلی شورای شهر چهارم باید ترکیبی از همه تخصص ها و تجارب مرتبط با حوزه مدیریت شهری و مسائل مردم تهران باشد گفت: حضور بیش از حد برخی از تخصص ها و یا حضور بیش از حد هنرمندان و ورزشکاران می تواند به کارآمدی این شورا آسیب بزند.



مدیرمسئول سابق روزنامه تهران امروز در پایان با بیان اینکه پس از تکرار اکثریت افراد شورای شهر دوم در شورای سوم شهر تهران به نظر می رسد که لازم است خون جدیدی در این نهاد مشورتی و نظارتی شهر جریان پیدا کند اظهار امیدواری کرد: ریش سفیدهای انقلاب اجازه بدهند نسل سوم انقلاب در شورای شهر آینده نقش پررنگ تری داشته باشد.