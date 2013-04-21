نیازمند تدوين سند راهبردي در حوزه زنان و خانواده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسين فروزان مهر، در جلسه ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري كه حضرت زهرا(س) سرآمد بشريت است و كسي هم رتبه با ايشان نيست، اين بانوي بزرگ جهان اسلام را الگويي كامل براي يك زن مسلمان توصيف کرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: حضرت زهرا(س) نشان داد كه يك زن مي تواند همزمان با رعايت كامل تمامي شئون، همپاي مردان در عرصه هاي مختلف اجتماعي و سياسي، ايفاي نقش کند.

فروزان مهر با اشاره به تلاش دشمنان و فعاليت فرقه هاي نو ظهور و انحرافي در سطح کشور، تصریح کرد: جامعه نيازمند يک تغيير رويكرد است و بايد به شايستگي و متناسب با نياز نسل جوان به توليد محتوا و معرفي الگو براي آنان پرداخته كه حضرت زهرا(س)، متعالي ترين مصداق انسان برتر است.

وی گفت: نگاه دنياي غرب در مواجه با زنان همواره با افراط و تفريط و عدم تعادل همراه بوده، اما نگرش نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مبتني برآموزه هاي ديني و بر اساس كرامت انساني شكل گرفته است.

استاندار خراسان رضوی نقش و جايگاه زن در تحكيم بنيان خانواده را بی بدیل توصیف کرد و تصريح كرد: با توجه به نیازهای جامعه، بايد به این موضوع، به صورت مستمر و در طول سال پرداخته شود.

فروزان مهر بیان كرد: در دولت های نهم و دهم، موضوع تقويت بنيان خانواده و تحكيم آن، با جديت بيشتري دنبال شد و رويكردها مبتني بر عدالت جنسيتي شكل گرفت.

وی با اشاره به برنامه ریزی هاي صورت گرفته به منظور بزرگداشت مقام مادر و هفته زن، گفت: هدف گذاری اصلی در برگزاری اين برنامه ها، باید تبيين سيره و فرهنگ حضرت زهرا(س) در میان جامعه و به ويژه زنان باشد.

استاندار خراسان رضوي با تاكيد بر غنا بخشي به محتواي این برنامه ها، اظهار كرد: انتظار مي رود برنامه هاي امسال به لحاظ كمي و كيفي در مقايسه با سال هاي گذشته، ارتقاي چشم گير داشته و متناسب با شان و جايگاه پايتخت معنوي ايران باشد.

فروزان مهر افزود: در كنار فعاليت هاي سياسي و اجتماعي زنان، موضوعاتي همچون همسرداري و تربيت فرزند صالح و توجه به نقش مادري، از جمله مواردي است كه نبايد مورد غفلت واقع شود.

وی اظهار اميدواري كرد: تمامي اقدامات و برنامه ها به گونه اي اجرا شود که علاوه بر استفاده مطلوب از اين فرصت، بتوان زنان برتر را به عنوان الگو براي نسل جوان، معرفي کنیم.

در ادامه اين جلسه، صديقه خديوي، مديركل دفتر امور زنان و خانواده استانداري خراسان رضوي نيز ضمن ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته دراین راستا، گفت: هفته بزرگداشت مقام زن از هفت ارديبهشت آغاز تا سیزدهم ادامه خواهد يافت.

مديركل دفتر امور زنان و خانواده استانداري خراسان رضوي افزود: در اين هفته، 410 همايش، دو هزار جشن،620 كارگاه آموزشي با موضوع خانواده، سيره حضرت زهرا(س) و عفاف و حجاب و یکهزار و 200 مراسم تجليل و تقدير از زنان برگزار خواهد شد.

خدیوی اظهار كرد: بر پايي 612 نمايشگاه توانمندي های بانوان، برگزاري یکهزار و پنج مسابقه ورزشي،400 نشست تخصصي و همچنين برگزاري جشنواره ملي كوثر از ديگر برنامه هاي تدارك ديده شده برای اين هفته است.

گفتني است در ابتداي جلسه، كميته هاي هشت گانه فرهنگي، هنري، اجتماعي، ايثارگران، علمي و تاييد محتوا، تبليغات اطلاع رساني و ورزش و جوانان، تشكل هاي مردمي نظارت و ارزيابي ذيل ستاد، برنامه هاي خود در طول اين هفته را تشريح کردند.