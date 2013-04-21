دعوت از چهار جودوکار خراسان رضوي به اردو تيم ملي جوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اردوي آمادگي تيم ملي جودو جوانان كشور از 7 تا 17 اردیبهشت ماه در سالن جودو مجموعه ورزشي شهيد كبكانيان تهران برگزار خواهد شد.

امید تزتک و کامران رستمی که در سال گذشته به ترتیب در مسابقات جودو مدعیان جوان و رقابتهای قهرمانی جوانان کشور موفق به کسب مدال نقره شده بودند به همراه خسرو رحیمی دیگر جودوکار استان به این اردوی 10 روزه دعوت شدند.

همچنین جعفر پهلوانی جودوکار رده سنی جوانان خراسان رضوی که به همراه تیم ملی بزرگسالان کشور به رقابتهای قهرمانی آسیا در تایلند اعزام شده بود و به مقام هفتم آسیا دست یافت نیز در اردوی آمادگی تیم ملی جوانان کشور حضور خواهد داشت.