افتتاح 2 پروژه عمرانی در شهرستان شوش

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های آماده بهره برداری شهرستان شوش عصر یکشنبه در جریان سفر هیات دولت به استان خوزستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی مورد بهره برداری قرار گرفتند.



ساختمان دهیاری روستای سید محمد از توابع بخش مرکزی شوش از جمله این پروژه ها است.



این ساختمان به مساخت یکصد متر مربع و با زیربنای 70 متر با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.



پارک شهدای روستای سید محمد از توابع بخش مرکزی شوش نیز دیگر طرح مورد بهره برداری توسط وزیر جهاد کشاورزی بود.



این پارک با مساحت هشت هزار و 120 متر مربع و با اعتبار بیش از 300 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفته است.



وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه افتتاح این پروژه ها از تعاونی بانوان روستای سید محمد که فعالیت پخت نان محلی، صنایع غذایی، صنایع دستی و خیاطی را انجام می دهند، بازدید کرد.