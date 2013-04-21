10 هزار نفر برای انتخابات چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی در گیلان نام نویسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده شامگاه یکشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: از این تعداد هزار و 722 نفر برای رقابت در شوراهای شهر و 9هزار و 179 نفر برای عضویت در شوراهای روستا نام نویسی کرده اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه همه مسئولان باید در راستای بسترسازی حضور بی‌نظیر مردم در پای صندوق‌ های رای همت و تلاشی مضاعف داشته باشند، اظهارداشت: همه دستگاه‌ ها موظف هستند، بستر برگزاری انتخاباتی با نشاط، پرشور برای حضور حداکثری مردم را مهیا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان گفت: خوشبختانه ملت ولایتمدار و فهیم ایران اسلامی در حیات 34 سال انقلاب با حضور چشمگیر خود در صحنه نقشه‌ های شوم دشمن را خنثی کرده اند.

وی افزود: امسال هم مردم شهیدپرور این مرز و بوم با درک و شعور سیاسی بسیار بالای خود در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، انتخابی آگاهانه را در برگ حماسی تاریخ با عزت ایران اسلامی رقم خواهند زد و دشمنان اسلام و انقلاب را ناکام خواهند گذاشت.

اکبرزاده یادآورشد: در تمام شئون نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی همه باید شرکت گسترده و پرشور داشته و در این راستا گام بردارند.