  1. استانها
  2. خوزستان
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۲۳

با حضور وزیر جهاد کشاورزی/

مشکلات کشاورزی شهرستان شوش بررسی شد

مشکلات کشاورزی شهرستان شوش بررسی شد

شوش - خبرگزاری مهر: همزمان با چهارمین دور سفرهای هیات دولت به استان خوزستان، مشکلات بخش کشاورزی شهرستان شوش با حضور وزیر جهاد کشاورزی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر یکشنبه با حضور در شهرستان شوش از نزدیک در جریان پروژه ها و طرح های بخش کشاورزی این شهرستان قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در شورای اداری شهرستان شوش مسائل و مشکلات بخش کشاورزی را بررسی کرد.

خلیلیان در سفر خود به شوش با تعدادی از شهروندان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این نشست درمحل فرمانداری شوش ،درخواست های مردم را که بخش اعظم آنها کمک های درمانی و اشتغال بود، دستور رسیدگی و مساعدت داد.

در ملاقات مردمی وزیر جهاد کشاورزی که  با حضور امام جمعه ،نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی و فرماندار صورت گرفت، مشکلات بیش از 25 نفر از شهروندان بررسی شد.

کد مطلب 2037649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها