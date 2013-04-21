مشکلات کشاورزی شهرستان شوش بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر یکشنبه با حضور در شهرستان شوش از نزدیک در جریان پروژه ها و طرح های بخش کشاورزی این شهرستان قرار گرفت.



وی همچنین با حضور در شورای اداری شهرستان شوش مسائل و مشکلات بخش کشاورزی را بررسی کرد.



خلیلیان در سفر خود به شوش با تعدادی از شهروندان دیدار و گفتگو کرد.



وی در این نشست درمحل فرمانداری شوش ،درخواست های مردم را که بخش اعظم آنها کمک های درمانی و اشتغال بود، دستور رسیدگی و مساعدت داد.



در ملاقات مردمی وزیر جهاد کشاورزی که با حضور امام جمعه ،نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی و فرماندار صورت گرفت، مشکلات بیش از 25 نفر از شهروندان بررسی شد.