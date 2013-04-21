مشکلات کشاورزی شهرستان شوش بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر یکشنبه با حضور در شهرستان شوش از نزدیک در جریان پروژه ها و طرح های بخش کشاورزی این شهرستان قرار گرفت.
وی همچنین با حضور در شورای اداری شهرستان شوش مسائل و مشکلات بخش کشاورزی را بررسی کرد.
خلیلیان در سفر خود به شوش با تعدادی از شهروندان دیدار و گفتگو کرد.
وی در این نشست درمحل فرمانداری شوش ،درخواست های مردم را که بخش اعظم آنها کمک های درمانی و اشتغال بود، دستور رسیدگی و مساعدت داد.
در ملاقات مردمی وزیر جهاد کشاورزی که با حضور امام جمعه ،نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی و فرماندار صورت گرفت، مشکلات بیش از 25 نفر از شهروندان بررسی شد.
شوش - خبرگزاری مهر: همزمان با چهارمین دور سفرهای هیات دولت به استان خوزستان، مشکلات بخش کشاورزی شهرستان شوش با حضور وزیر جهاد کشاورزی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر یکشنبه با حضور در شهرستان شوش از نزدیک در جریان پروژه ها و طرح های بخش کشاورزی این شهرستان قرار گرفت.
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