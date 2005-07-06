گروه هشت از آسيب افزايش بهاي نفت به اقتصاد جهاني ابراز نگراني كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، درمتن اين پيش نويس كه توسط رويترز رويت شده و تاريخ آن 28 ژوئن مي باشد و پيش از تاييد رسمي تغييرات اندكي خواهد داشت ، آمده است : گروه هشت اذعان دارند كه آمريكا بايد كار بيشتري براي توازن اقتصادي جهان انجام دهد كه اين كار را بايد با تقويت ذخيره مصارف خانگي سوخت انجام دهد و اروپا و ژاپن بايد رشد اقتصاديشان را شتاب بيشتري دهند .



دراين پيش نويس آمده است : سلامتي اقتصاد جهاني نگراني عمده هريك ازاعضاي گروه هشت و دنيا مي باشد اما چالشها به ويژه عدم توازن پايدار درجهان وافزايش نوسانات بهاي نفت باقي مانده است .



رهبران هشت كشور صنعتي جهان ، ژاپن ، آمريكا ، كانادا ، آلمان ، انگليس ، فرانسه ، روسيه ، ايتاليا امروز در اسكاتلند گردهم خواهند آمد تا درباره مسائل و مشكلات اضطراري خود و افزايش بهاي نفت بحث و گفتگو كنند .



طبق اين پيش نويس ، گروه هشت خاطر نشان كرده است : ما بايد از طريق شفافيت بيشتر ، اطلاعات به موقع و استقبال از پيشرفت در يك چهار چوب زماني در ارائه گزارشي از ذخاير نفت و اشتياق براي تحليل بيشتر فعاليتهاي بازار نفت ، اقدامات مقتضي براي كاهش نوسانات بازارنفت انجام دهد .



از جهت سرمايه گذاري ، ما از كشورهاي توليد كننده نفت ، شركتها و مشتريان مي خواهيم كه منافع مشترك ما را با اطمينان از سرمايه گذاري درتامين وظرفيت بهينه نفت به رسميت بشناسند وهمچنين خواهان از ميان برداشتن موانع سرمايه گذاري از طريق زنجيره عرضه هستيم .



بنابراين گزارش ،علاوه بر مسئله افزايش بهاي نفت كه از بزرگترين نگراني هاي گروه هشت مي باشد حذف يارانه هاي محصولات كشاورزي و يا حداقل كمك به صادرات محصولات كشاورزي اتحاديه اروپايي و آمريكا از مسائل ديگري است كه در اجلاس سران گروه هشت به آن پرداخته خواهد شد .

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