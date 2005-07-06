قريب معاونان باشگاه استقلال را احضار كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" دكتر محمد حسين قريب كه طي روزهاي گذشته بخش عمده خبرهاي استقلال را به خود اختصاص داده و در مصاحبه هايش با رئيس سازمان تربيت بدني به مجادله پرداخته است به جلسه عصر امروز كه در سازمان تربيت بدني برگزارمي شود دعوت نشده است.

مديرعامل مستعفي باشگاه استقلال صبح امروز معاونين اين باشگاه را به دفتر محل كارش احضار كرد تا در جلسه اي با آنها به گفت و گو بنشيند. اين جلسه پشت درهاي بسته برگزار شد و قراراست اعضاي هيات مديره باشگاه استقلال پس از شنيدن نقطه نظرات مديرعامل سابق خود ساعت 16 امروز در محل سازمان تربيت بدني با مهندس مهرعليزاده ديدار داشته باشند. گفته مي شود در اين جلسه مديرعامل جديد باشگاه استقلال معرفي خواهد شد.