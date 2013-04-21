تحريم و قطع ارتباط با ايران به ضرر آمريكا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رجايي عصر يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با شرایطی که وجود دارد، غرب و به خصوص آمریکا هیچ وقت با ما دوست و رفیق نخواهند شد ولی ممکن است به جایی برسند که به نفع آن ها باشد که با ایران تعامل مثبت و سازنده داشته باشند.

نماينده مردم گناباد و بجستان در مجلس شوراي اسلامي افزود: وقتی نگاه کنند که 34 سال با ایران دشمنی کرده اند و نتیجه ای نگرفته اند و ایران مرتب قدرتمند تر و با صلابت تر در صحنه ها حضور پیدا کرده و حالا باید از راه دیگر وارد شوند که بالاخره بخشی از منافع خودشان نیز تامین شود.

حجت الاسلام رجایی تصريح كرد: در حال حاضر آمریکا که ایران را تحریم می کند خود آمریکایی ها هم ضرر می کنند که ارتباطی با ایران ندارند بنابراین این امکان وجود دارد که اگر ما در درون مستحکم باشیم و مذاکره با آمریکا به معناي تسلیم شدن در برابر آمریکا نباشد هیچ اشکالی ندارد، نفس مذاکره یک طرفه نباید باشد چون ما آمریکا را به رسمیت می شناسیم.

وی بيان کرد: حرف ما این است که آمریکا باید از روحیه استکباری که با آن خو گرفته است پایین بیاید همانطور كه مقام معظم رهبري هم فرمودند با اصل مذاكره مخالفتي ندارند بشرط اينكه خط قرمزهاي رهبري حفظ شود.

نماينده مردم گناباد و بجستان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بحث انتخابات گفت: در ایران حزب وجود ندارد که ما خواسته باشیم خط و مشی ها را درست تفکیک کنیم و یا نسبت به سیاست هایی را که دارند موضع گیری کنیم در ایران افراد هستند که رای می آورند.

حجت الاسلام رجایی گفت: اميد است در انتخابات امسال، هم پشتوانه مردمی نظام به دشمنان نشان داده شود و هم با درایتی که دارند به فردی رای بدهند که مطمئن باشند در مسیر رهبری و نظام حرکت خواهد کرد و حاشیه های زیادی نخواهد داشت.

وی اظهار اميدواري كرد: امسال نيز بتوانیم شاهد رقم زدن حماسه های عظیم در عرصه های سیاسی و اقتصادی باشیم.

نماينده مردم گناباد و بجستان در مجلس شوراي اسلامي گفت: سه طرح مهر ماندگار فرودگاه گناباد، بیمارستان علامه بهلول و دانشکده پزشکی در گناباد وجود دارد.

نماينده مردم گناباد و بجستان در مجلس شوراي اسلامي افزود: روزی که من پیش محرابیان بودم ایشان قول دادند که صد درصد اعتبارات بیمارستان را تخصيص بدهند که رئیس دانشگاه علوم پزشکی به من خبر دادند که پنجاه درصد اعتبارات را تعلق داده اند که من نگران شدم و بعد از پیگیری ها صد درصد اعتبارات اختصاص داده شد و الان حدود پنج میلیارد و هفتصد میلیون تومان برای بیمارستان در نظر گرفته شده است که امیدوارم کار را دوباره شروع کنند و فکر می کنم با این اعتبار حدود 85 درصد کار انجام شود و حدود شش میلیارد هم در بودجه سال 92 اعتبار در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام رجایی اظهار کرد: برای دانشکده هنوز اعتباری اختصاص پیدا نکرده است امیدواریم با پیگیری ها بتوانیم اعتبار این دانشکده را هم جذب کنیم.