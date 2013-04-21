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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۵۰

نمایشگاه عکس اوتیسم در شیراز برپا شد

نمایشگاه عکس اوتیسم در شیراز برپا شد

شیراز - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس اوتیسم با حضور مسئولان استان فارس و شهر شیراز برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس اوتیسم با هدف حمایت از کودکان دچار بیماری اوتیسم با حمایت معاونت فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی استان فارس در نگارخانه آبگینه شیراز عصر امروز یکشنبه برپا شد.

این نمایشگاه حاوی 70 تابلو عکس اثر رضا بعیدی و الهه بهرامی راد عکاسان خبری استان فارس است که به موضوعاتی نظیر آداب و رسوم ایرانیان در مراسمهای مختلف نظیر محرم و... و همچنین بیماران اوتیسم اختصاص دارد و از ساعت 17 تا 22 پذیرای بازدیدکنندگان است.

عواید ناشی از فروش تابلوهای عکس صرف کمک به بیماران اوتیسم می شود.

نمایشگاه عکس اوتیسم

معاون سیاسی استاندار فارس عصر یکشنبه در جریان افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه هم مردم را برای بازدید جلب می کند تا آداب و رسوم هموطنانمان را در قالب عکس ببینند و هم اینکه توجه بازدیدکنندگان را به بیماران اوتیسم جلب کند.

کمال فیروزآبادی ادامه داد: مردم ما نوع دوست هستند و با حضور در نمایشگاه و دیدن عکسهای کودکانی که با اوتیسم دسته و پنجه نرم می کنند نسبت به کمک به این بیماران اقدام خواهند کرد و به این کودکان فرصت زندگی  خوب را خواهند داد.

وی گفت: هرکسی در کنار نقاط ضعفی که دارد از نقاط قوتی نیز برخوردار است که با توجه کردن به این نقاط قوت می تواند حتی بیشتر از دیگران نیز بدرخشد.

کد مطلب 2037661

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