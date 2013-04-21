فرهنگ مدیریت بسیجی در جامعه احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادي ابراهيمي عصر یکشنبه در جلسه ستاد گراميداشت حماسه سوم خرداد با اشاره به اينكه اين روز تاريخي، روز دل هاي پاك، گام ها و روح هاي بلند و متعالي ست، عنوان داشت: حماسه سوم خرداد در تاريخ انقلاب اسلامي و دفاع مقدس ثبت شد، چرا كه ماندگاريش را از خون شهيد مي گيرد.

ابراهيمي با بيان اينكه عمليات شكوهمند بيت المقدس و فتح خرمشهر دستاوردهاي ارزشمندي براي كشور داشته است، افزود: ظهور و بروز قدرت دفاعي و پيروزي قاطع ايران اسلامي كه منجر به بازدارندگي خصم زبون و آزاد سازي 15 كيلومتر از خاك عزيز ايران شد، مهم ترين دستاورد اين رويداد بود.

وي با اشاره به اينكه حماسه فتح خرمشهر موجب پايداري و ثبات سياسي كشور در برابر چالش آفريني منافقين و بني صدر در آن مقطع حساس بود، بيان داپت: ظهور جمهوري اسلامي به عنوان يك قدرت منطقه اي و نقش آفرين در معادلات بين المللي، ديگر دستاورد اين حماسه بود.

ابراهيمي گفت: از نظر زمان بندي، شيوه مديريت و فرماندهي و نحوه كنترل، عمليات بيت المقدس در تاريخ جنگ هاي معاصر، كم نظير توصيف شده است.

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداری مازندران با اشاره به اينكه هويت و اعتبار ملت ايران، برآمده از حماسه فتح خرمشهر و ديگر حماسه هاي ارزشمند تاريخ انقلاب و دفاع مقدس است، اظهار داشت: ملتي كه مقاومت و آزاد سازي خرمشهر را در كارنامه دارد، با قدرت از امنيت ملي و استقلال خود دفاع خواهد كرد.

وی با اشاره به اشاعه تفكر بسيجي در جامعه، افزود: بايد فرهنگ مديريت بسيجي را در جامعه احيا كنيم البته شايد براي برخي افراد شنيدن و بازگو كردنش ملال آور باشد.

وي افزود: برخي از افراد در گذشته فكر مي كردند كه مديريت نوعي بازي است و هر بازي قاعده اي دارد و از آن جا كه تدوين كنندگان قواعد اين بازي هرگز فرهنگ مديريت بسيجي را باور نداشته اند، قوانيني نوشته اند كه گويا خواسته اند چاره چنداني جز طلب رياست و مقام براي برخي از مديران باقي نگذارند.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: آيا با خود انديشيده ايم كه چرا وقتي يك مدير ارشد در گذشته بركنار مي شد، تلاش فراواني مي كرد تا اين تصميم ملغي شود و شگفت آور آن كه فرد حاضر به تحويل دادن اتاق خود نبوده، چون براي دكور و تزييناتش زحمت بسيار كشيده است.

ابراهيمي تنها راه مقابله با اين گونه تفكرات را ترويج فرهنگ مديريت بسيجي دانست.