نمايش " بانوي بي نشان " در قم روي صحنه مي رود

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اين نمايش كه ازآثارتوليدي واحد نمايش حوزه هنري است تاكنون به همت هنرمندان اين حوزه دراكثراستانهاي كشوربا موفقيت اجرا وبا استقبال بي نظيري مواجه شده است . دراين نمايش هنرمنداني همچون : كوروش زارعي ، كاظم نظري ، سيد محمد جواد طاهري ، محمد رضا كوهستاني ، ليلا سادات موسوي وهنگامه اسعدي ايفاي نقش مي كنند .

گفتني است نمايش مذهبي "بانوي بي نشان " به همت حوزه هنري استان قم وبا مشاركت شوراي اسلامي شهرواداره كل تربيت بدني اين استان روزهاي ياد شده ساعت 21درسالن دوهزارنفري ورزشگاه شهيد حيدريان به صورت رايگان به اجرا درمي آيد .