لزوم توجه نهادهاي اجتماعي و آموزشي به فرهنگ قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد سرابي یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرآن بزرگترين ثروت و گنج بي پايان است و انسان قرآني، به مسائل دنيوي توجهي ندارد.

وی افزود: انسان قرآنی چون با اعتقاد به روز قيامت و وجودحساب و كتاب براي اعمال انسان زندگی می کند انرژي مضاعفي براي يك حيات پويا ، زنده و جلب رضايت خداوند متعال دارد.

وي با اشاره به نقش آموزش در نهادينه كردن قرآن ،فعاليت كميته امداد در امور فرهنگي را مثمرثمر خواند و افزود: اگر بتوانيم خانواده ها را نيز همراه اين حركت كنيم مي توان به داشتن يك جامعه ي قرآني اميدوار بود .

سرابي خاطر نشان كرد:‌ يكي از برنامه هاي دفتر توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني پركردن اوقات فراغت دانش آموزان با قرآن است و اميدواريم كميته امدادبا اين رويكرد اوقات فراغت غني و پرباري را براي دانش آموزان تحت پوشش خود فراهم كند.

وي براي هرچه بهتر برگزار شدن اين مسابقات در دوره هاي بعد اين نهاد، اعلام آمادگي خود را ابراز كرد وگفت: برگزاري مسابقات فرهنگي در همه عرصه ها و بويژه قرآن كه از اهميت خاصي برخوردار است ، يك اقدام ترويجي و تبليغي مي باشد كه اميدواريم اين فعاليت كميته امداد مداوم و مستمر شود.

سرابي تصريح كرد: كميته امداد علاوه بر حمايت مالي حمايت معنوي و فكري را آغاز كرده است كه اين امر و نكته بسيار مهمي است كه اميدواريم به تمام مجموعه هاي حمايتي ديگر اعم از بهزيستي و خيريه ها هم تعميم پيدا كند.