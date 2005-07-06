بهره برداري از حياتي ترين پل غرب به شرق مشهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد، پل تقاطع غير همسطح راه آهن با جاده سرخس در محل تلاقي بلوار 22بهمن و بلوار ولايت و جاده سرخس و ريل راه آهن بر روي خط راه آهن مشهد – تهران با هزينه اي معادل 34 ميليارد ريال احداث گرديد.

عمليات اجرايي اين طرح از 1/2/82 آغاز گرديده و از مشخصات آن 565 متر طول شامل 302 متر عرشه و رمپ شرقي به طول 153 و رمپ غربي به طول 110 متر بوده و داراي 2 باند شمالي و جنوبي هريك به عرض 11 متر و داراي دو خط عبور به عرض 5/8 متر و پياده رو به عرض 90/1 متر و قرنيز مياني به عرض 50 سانتيمتر مي باشد .

علي اكبر رزمي رييس شوراي اسلامي شهر مشهد، در مراسم افتتاح اين پروژه گفت : حدود 70 درصد پروژه هاي در دست اجراي مشهد در مناطق محروم واقع شده و اميدواريم كه با اين اقدامات به تدريج سيماي عدالت را در اجراي پروژه هاي شهري و برخورداري از امكانات شهري و شهرداري در اين شهر شاهد باشيم.

وي در ادامه شهردار مشهد اظهار داشت:قرار بود كه اجراي اين پروژه با همكاري دو دستگاه مهم شهري و كشوري(شهرداري مشهد و راه آهن خراسان) باشد كه متاسفانه راه آهن بخش كوچكي از تعهدات خود را انجام داد و بخش اعظم هزينه هاي اين پروژه بر عهده شهرداري بود.