7500 هکتار از اراضی دلگان به کشت گندم اختصاص دارد

منصور عدل در گفت و گو با مهر اظهارداشت: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت در سال جاری 20 هزار تن گندم برداشت شود.

وی با بیان اینکه کاشت گندم درابتدای آبان ماه سال گذشته در این شهرستان انجام شده است افزود: کار برداشت این محصول از اواخر فروردین ماه امسال آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی گفت: در حال حاضر کار برداشت محصولات دیگر همچون هندوانه، کلزا و گوجه فرنگی نیز در این شهرستان آغاز شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری میزان برداشت هندوانه 42 درصد و گوجه فرنگی 20 درصد افزایش داشت.

عدل با بیان اینکه 2500 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت هنداونه است ادامه داد: از هر هکتار از این اراضی به طور متوسط 40 تن هندوانه برداشت می شود که این محصول به شهر های خارج از استان همچون تهران و مرز قصر شیرین به منظور صادرات به کشورعراق ارسال می شود.

مدیرجهاد کشاورزی دلگان ادامه داد: همچنین 500 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت طالبی اختصاص دارد که انتظار می رود 20 هزار تن طالبی برداشت و به بازارهای مصرف ارسال شود.

وی گفت: کاشت طالبی در دلگان در اواسط آبان ماه انجام شده و با توجه به آغاز فصل برداشت از اواسط فروردین ماه امسال تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت.