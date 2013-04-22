اصولگرایان به ائتلاف دو نفر برای انتخابات خواهند رسید

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان ایلام با بیان اینکه جبهه پیروان خط امام ورهبری با اعلام آمادگی 9 نفر وارد انتخابات ریاست جمهوری شد، اظهار داشت: با ائتلاف و تدبیر صورت گرفته این تعداد به دو نفر کاهش یافت و در پایان به ائتلاف یک نفر خواهیم رسید.



وی به صحبتهای اخیر آیت الله مهدوی کنی در خصوص کاندیداتوری یک یا دو نفر از اصولگرایان اشاره کرد و ابراز داشت: انتخاب یک نفر در جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین گزینش یک نفر در جبهه متحد اصولگرایان عملا اصولگرایان با کاندیداتوری دو نفر وارد می شوند و این اسامی را تا قبل از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری اعلام می کنند.

متکی در ادامه با بیان اینکه در ارزیابی عملکرد دولت نهم و دهم و دولتهای قبل با نقد منصفانه قضاوت کرده ام، افزود: مهمترین مشکل اقتصادی کشور عدم توجه دولت به تولید است.

وی مردمی نشدن اقتصاد کشور و عدم خصوصی سازی و جذب نشدن سرمایه گذار داخلی و خارجی را از دیگر مشکلات اقتصادی که گریبان مردم و کشور را گرفته است، عنوان کرد و تصریح کرد: رئیس جمهور آینده کشور باید تولید که شاکله اصلی اقتصاد است و مردمی کردن اقتصاد را به عنوان اولویت برنامه های خود قرار دهد.

متکی بروکراسی و کاغذ بازی اداری را هم دست و پاگیر سرمایه گذاران عنوان کرد و افزود: هم اکنون ساختمان بانکهای کشور روز به روز بالاتر و تعداد وام گیرندگان روز به روز پایین تر می آید.

این کاندیدای ریاست جمهوری با بیان اینکه برای عملیاتی کردن فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص نداشتن نقاط ضعف دولتهای قبل و استفاده از نقاط قوت این دولتها باید راهبردی بررسی شود اذعان داشت: این امر فصل الخطاب برنامه های ما قرار دارد.

وی در ادامه به برنامه های مدون برای گفتگو با سران 1+5 اشاره کرد و افزود: سیاست خارجی به معنی حرف خوب زدن و خوب حرف زدن با دنیاست.

متکی ادامه داد: در گفتگوهای خود با 1+5 با به رسمیت شناختن حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای توسط طرف مقابل و تاکید بر فتوای رهبری در مورد عدم استفاده نظامی از انرژی هسته ای و بیان آن از طرف دکترین سیاسی ما در مجامع جهانی و اینکه فعالیتهای ما مثل سابق کماکان در چارچوب آژانس انرژی اتمی ادامه داشته باشد راه حل رسیدن به یک دموکراسی واحد است به گونه ای که این تغییر از دو طرف احساس شود.

وی دربخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای استان ایلام در تمام حوزه ها اشاره کرد و افزود: ژاپنی ها در کتابهای درسی خود کشورشان را جزیره ای کوچک و بدون هیچ منبع خدادادی فرض کرده اند که فقط با کار و کار و کار است که می تواند زیر آب نرود در صورتی که در کشور ما از اول به ظرفیتهای بالای نفت و گاز، منابع زیرزمینی، انرژی و سایر فاکتورهای روی میز و موجود اشاره می شود که دیگر تولید و کار هیچ جایگاهی در بین نسل های بعد نخواهد داشت و جامعه را مصرف گرا بار می آوریم.

منوچهر متکی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی بوجود آمده برای مردم و برگزاری سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها میزان مشارکت مردم را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: مردم با درک شرایط حساس کشور و فشارهای خارجی و به وجود آوردن فرصتی جدید برای انتخاب افراد دلخواه خود در این انتخابات، پرشورتر از دوره های قبل پای صندوق های رأی حضور خواهند یافت.

وی دوران ریاست جمهوری در کشور را به دو دوره 16 ساله تقسیم کرد و بیان داشت: در دوران بنی صدر نزدیک بود کشور را به تاراج دهد علما و بزرگان به این نتیجه رسیدند که اگر رئیس جمهوری بیاید و همه دستاوردهای نظام را به باد دهد که نمی شود و تصمیم گرفتند که کاندیدای واحد انتخاب کنند و مردم هم به آنان رأی مثبت دادند و در واقع در دو دوره 8 ساله ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای و هاشمی نظر مراجع نیز متمرکز بر این دو نفر بود.

متکی ادامه داد: اما در دوران 16 ساله بعدی و ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد نظرات علما و مراجع مختلف بود و رای مردم بود که رئیس جمهور را انتخاب کرد.