افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي به 35 درصد در اولويت برنامه هاي دولت آينده است

اكبر تركان در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر درباره اولويت هاي صنعت نفت در دولت آينده گفت : مهمترين اولويت بخش نفت در دولت آينده EOR يا افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي است .

وي افزود : درحال حاضر ضريب بهره وري ميادين نفتي ايران 26 درصد است. به عبارت ديگر از هر 100 بشكه نفت در زير زمين 26 بشكه آن استخراج و مابقي آن براي هميشه زير زمين دفن مي شود درنتيجه دولت آينده با انجام سرمايه گذاري هاي لازم بهترين تكنولوژي را در راستاي اين هدف فراهم كند .

وي اضافه كرد : درحال حاضر ضريب بهره وري ميادين نفتي بسياري از كشورها 35 درصد است كه ايران با فراهم كردن تكنولوژي هاي روز در بخش نفت مي تواند به اين رقم دست يابد .

وي دومين اولويت را توسعه توليد گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي عنوان كرد و گفت : بايد توليد گاز را از ميدان گازي پارس جنوبي حداكثر كنيم تا بدين ترتيب مصرف داخلي گاز در كشور افزايش و مصرف فراورده هاي نفتي به منظور صادرات افزايش يابد .

وي سومين و مهمترين اولويت را تزريق گاز به ميادين نفتي با توليد بيشتر از پارس جنوبي دانست و گفت : از آنجا كه تزريق گازيكي ازمناسب ترين راهها براي افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي محسوب مي شود درنتيجه بايد توليد از ميدان پارس جنوبي افزايش يابد .

وي كنترل مصرف بي رويه فراورده هاي نفتي را بسيار مهم دانست وگفت :دولت بايد در اين راستا هر چه زوتر سيستم كارت هوشمند و دونرخي كردن اين محصولات را تصويب كند .

تركان درپاسخ به سوال خبرنگار ما درباره استفاده از روشهاي ديگري قراردادي گفت : استفاده از قراردادهاي بيع متقابل بهترين روش براي ايران است اما ازميان ديگر روشها نيز مي توان روش مشاركت در سود را نيز در ايران مورد بررسي قرار داد .